【DR誤殺案】死者家屬指判刑彰顯公義　惟無法原諒各被告為圖利罔顧他人生命安全的自私行為

▲ 「DR誤殺案」女醫生麥允齡誤殺罪成，判囚3年半。（經濟日報資料圖片）

DR醫學美容集團女顧客於2012年疑接受CIK療程後死亡，註冊女醫生麥允齡誤殺罪成，今日（8日）判囚3年半。案件其中一名死者家屬指，判刑雖令公義得以彰顯，但無法改變家人離世的不幸事實，無法原諒各被告他們身為專業人士，為圖利而罔顧他人生命安全，做出自私行為。

「DR誤殺案」女醫生麥允齡誤殺罪成囚3年半，法官指被告違反謹慎責任過分相信療程，詳情即看：【下一頁】

工聯會立法會議員麥美娟引述死者家屬楊先生回應表示，歷經8年，案件在刑事審訊上終暫告一段落，對涉事3名被告均已被判刑感到欣慰，判刑令公義得以彰顯，會拜祭太太告知此消息，願愛妻能安息。

惟楊先生稱，未能原諒案件3名被告的行為：

即使3名被告被判處入獄，已無法改變其愛妻被奪去生命的不幸事實，始終無法原諒他們作為相關專業人士卻為圖利而罔顧別人生命安全的自私行為。

其中1名接受CIK療程後，雙腿及右手4隻手指須截肢的教師王靜波得悉有關判刑後，直指「真係便宜咗」被告，坦言8年來耗盡積蓄，詳情即看：【下一頁】

麥美娟說，死者家屬的代表律師已積極協助詳細研究法庭證供及案情，以展開下一步的民事程序。她希望藉今次刑事案件的判刑，還死者及死者家屬一個公道，亦令社會正視入侵性醫療程序的風險，避免再有家庭遭遇跟死者家屬一樣的悲痛經歷。

麥美娟強調，政府必須繼續做好加強規管、執法的工作，阻嚇相關行業內的害群之馬勿以身試法，避免同類悲劇再發生。

2012年發生的DR醫學美容事故，導致1死3傷，涉事醫療美容集團創辦人周向榮、技術室化驗員陳冠忠及女西醫麥允齡於2015年2月各被控一項誤殺罪。案件經過高等法院審訊，法庭於2017年已裁定周、陳二人誤殺罪名成立，分別被判監12年及10年。至於第三名被告、涉事女醫生麥允齡，事隔3年，經重審後，高等法院今日判其誤殺罪名成立，囚3年半。

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記者：陳曉瑩