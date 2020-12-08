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【沒血緣的愛】媽媽離家出走棄5個月大女兒　愛心保母視如己出撫養16年

親子 15:11 2020/12/08

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熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

越南一名媽媽在16年前拋棄5個月大的女兒，該名女嬰由保母撫養至今。

不是所有父母都懂得愛護孩子，越南一名媽媽，在16年前拋棄5個月大的女兒離家出走。負責照顧嬰兒的保母Dang Thi Binh不忍留下她獨自一人，決定把孩子帶回家，撫養至今。

綜合外媒報導，Dang Thi Binh在2004年初以家庭保母的身份來到旅館照顧女嬰，當時女嬰的母親十分忙碌，甚至有時候晚上都不回家。Dang曾問該名母親為何不回家照顧孩子，她指自己要到醫院接受治療。後來女嬰的母親不再回來旅館，Dang逼不得已把女嬰帶回家。

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那時候Dang的經濟條件很差，根本沒有能力撫養多一個孩子，但Dang覺得孩子實在太可憐，所以決定照顧她。為了養活孩子，Dang身兼數職，邊工作邊尋找孩子生母。

隨着孩子慢慢長大，Dang開始把孩子當成自己的女兒，並為她改名叫Hoang Huyen Thuong。

如今，Hoang已經16歲，長得亭亭玉立，成績品學兼優。兩母女關係深厚，Dang見女兒如此乖巧聽話，也深感欣慰。

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責任編輯：王明芳

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