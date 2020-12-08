公屋長者戶「大屋搬細」終身免租　房委會每年推配額300個

▲ 新任資助房屋小組主席黃碧如接任後，首次主持會議。（陳永康攝）

房委會去年底推出試驗計劃，讓合資格公屋長者寬敞戶申請「大屋搬細」，成功調遷後可獲終身免租。最新錄270宗申請，50多戶已獲首次編配。房委會今（8日）宣布計劃恒常化，每年推300個配額，並放寬申請住戶的選址限制，3年後再檢討成效。

按現行規定，全屋成員70歲或以上的合資格公屋住戶，不受寬敞戶措施限制，即使在面積較大的單位居住，也毋須被調遷。

為了吸引長者戶騰出大單位，再重新編配，房委會在去年底，推出「長者寬敞戶全免租金調遷試驗計劃」，讓大約兩萬個合資格的公屋長者寬敞戶，可選擇調遷至比現住居所更細的同區公屋單位，房署會提供最多3次編配選擇，成功調遷後可享終生免租優惠，也有搬遷津貼，名額300戶。

房委會經檢討後，盼向合資格住戶提供長期鼓勵，也可合理運用房屋資源，宣布計劃恒常化。

房委會資助房屋小組主席黃碧如認為，最新截至11月底，試驗計劃已有50多戶獲首次編配，相信其他住戶盼透過第二次和第三次編配，選擇更適合單位。

對於她接任小組主席後，首次主持會議，黃碧如稱工作充滿挑戰性，會做好工作，繼續學習。她透露其工作目標，盼將出租公屋資源，可公平分派予合資格市民，縮短公屋輪候時間，照顧負擔不起私樓的基層家庭。

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記者：吳卓峰