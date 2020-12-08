【DR誤殺案】教師被截肢得悉判刑「真係便宜咗佢」　坦言8年來耗盡積蓄

▲ 王靜波得悉有關判刑後，担言事發至今8年間已耗盡積蓄，需借錢度日。 （經濟日報資料圖片）

DR醫生美容中心註冊醫生麥允齡早前經審訊後被陪審團裁定誤殺罪，今（8日）被判囚3年半。其中1名接受CIK療程後，雙腿及右手4隻手指須截肢的教師王靜波得悉有關判刑後，直指「真係便宜咗佢！」，更担言事發至今8年間已耗盡積蓄，需借錢度日。

「DR誤殺案」女醫生麥允齡誤殺罪成囚3年半，法官指被告違反謹慎責任過分相信療程，詳情即看：【下一頁】

與死者同日接受CIK療程的王靜波（現年68歲），今得悉為她負責有關療程的醫生麥允齡被判囚3年半後，語帶不憤地直言：

真係便宜咗佢！佢作為醫生，明知感染咗嘅嘢入咗身體會唔妥，我仲要係最後一個，已經有人瞓喺隔離房，佢仲幫我做，你話我係第一個，都可以話佢唔知吖，佢真係無道德，唔做得醫生！

事發至今已8年，王形容：

我依家等於係活死人，完全做唔到嘢，乜都要靠工人，要人服侍」。

她又坦言自事發起已無法繼續工作，只能靠公積金和積蓄過活，現時更只能借錢度日，因此她希望法庭能盡快處理她針對涉案被告的民事索償，並認為應由被告負責其醫療費及生活費。

案件另一名死者家屬楊先生指，判刑雖令公義得以彰顯，無法原諒各被告他們身為專業人士，為圖利而罔顧他人生命安全，做出自私行為，詳情即看：【下一頁】

王早前以電動輪椅代步出席聆訊時供稱，她於2012年接受涉案CIK療程後，被診斷患上敗血症，最終雙腿及右手4隻手指須截肢，現時雖已裝上義肢，但仍不能走路，須依靠輪椅代步。

王作供時並憶述，事發當日她接受輸血至體內約10分鐘後，便感到內臟正在「打筋斗」，猶如「翻江倒海」，並不斷發抖，她在診所內休息至晚上後離去，她當時聽到護士閒談間提及當日下午已有人不適送院，當時鄰房亦有人正在休息。

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記者：楊詠渝