【驅寒保暖】冬天睡覺雙腳冰腳　中醫教一個動作快速暖身

▲ 中醫師指出，緊握拳頭放在腋窩有助暖身。

冬天躲入被窩仍感到雙腳冰冷？台灣中醫師鄒瑋倫教一個動作快速暖身。她表示，可按摩在腋下的「極泉穴」，因為這是人體散熱、發熱的地方。

鄒瑋倫醫師在當地電視節目《健康2.0》分享冬天養生之道。她指出，當小朋友發燒時，家長不用把冰敷袋放在額頭，可改為放在腋下散熱。因為腋窩位置有兩條動脈，是一個最能夠讓冷熱交接的部位，亦是心經最重要的穴道「極泉穴」。她表示，緊握拳頭放在腋窩，用手硬壓，可刺激全身發紅、發汗。

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鄒醫師又指，若心肌梗塞或心絞痛，或是身體循環比較虛弱時，按壓極泉穴也可令身體快速發紅、發汗、發熱。若蓋上棉被，在被窩兩小時仍感到雙腳冷冰冰的話，可按壓腋下凹陷處的極泉穴，刺激身體，加快血液循環，快速暖身。

甚麼時間按壓極泉穴最好？

鄒醫師表示，除了早上非常寒冷時，或溫差非常大的時候，亦可在午飯後到下午4時之間，即交感神經與副交感神經交接的時候，按壓極泉穴。她解釋，男性若過勞、工作壓力，較易導致急性高血壓，或出現中風前兆，在此段時間按壓極泉穴，有助預防以上風險。

暖貼要貼在肚臍附近

本港註冊中醫師古鎧綸早前亦教大家暖身方法。他表示，大椎穴、臍周八穴、腎俞穴、腰陽關穴位及足三里均是可以保暖的穴位，尤其是「臍周八穴」。他指，很多日本女子冬天穿短裙時，都會把暖貼貼在「臍周八穴」位置，即近肚臍位置（主穴，分別為滑肉門、天樞、外陵、水分、陰交)。

另外，貼暖包於「大椎穴」，可防感冒。「大椎穴」是位於第7頸椎與第1胸椎棘突之間凹陷處，取穴方法可從後頸，低頭時頸椎的最高點。大椎穴對各種神經症有鎮靜作用，中醫學角度認為可主瀉胸中之熱，全身之熱及消炎，對肺功能有明顯的改善與調整作用。

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責任編輯：羅嘉欣