天文台料明日起一連5天有雨　受季候風影響下周初新界氣溫低見10度【附未來9日天氣預測】

▲ 天文台預測明日起一連5天有雨。

天文台表示，影響廣東沿岸的東北季候風會在未來數天逐漸緩和，該區多雲及有幾陣雨，未來5天大致多雲及有幾陣雨，氣溫介乎18至22度，又預料一股冬季季候風會在下周初抵達華南，該區氣溫顯著下降，下周二（15日）市區氣溫將降至14度，部分新界地區氣溫低見10、11度。

天文台表示，今8日）大致多雲，下午短暫時間有陽光及乾燥。吹和緩北至東北風。展望未來數天大致多雲及有幾陣雨。下周初氣溫顯著下降，早上氣溫在15度以下。

據天文台9天天氣預報，明日（9日）日間部分時間天色明朗，晚上有一兩陣雨，其後4天多雲有幾陣雨，氣溫介乎18至22度。下周一（14日）氣溫開始下降，至下周二（15日）市區氣溫將降至14度，部分新界地區如打鼓嶺、石崗，清晨氣溫低見10至11度。

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記者：陳子謙