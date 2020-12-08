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【著數優惠】Herschel Supply免消費聖誕大抽獎　有機會奪Bearbrick限定figure

休閒消費 15:42 2020/12/08

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熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

Herschel Supply聖誕大抽獎獎品之一：Herschel x Bearbrick 1000%限定figure。

聖誕將至，不少商戶都開始舉行大減價以刺激消費，加拿大生活用品店Herschel Supply亦舉行聖誕大抽獎，禮物包括背囊、冷帽、漁夫帽、行李箱、現金劵及Herschel x Bearbrick 1000%等極為豐富，最筍是毋須消費都可以參加，著數機會不容錯過。

加拿大生活用品店Herschel Supply趁聖誕月，除了引入多款聖誕禮品，更舉行X'mas Lucky Game，讓大家免費參加遊戲，而且人人有獎永不落空。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

由即日起至2021年1月3日，只需到Herschel Supply任何一間專門店，即可免費參加遊戲，有機會贏得背囊、冷帽、漁夫帽、行李箱、現金劵及 Herschel x Bearbrick 1000%等多款禮物，人人有獎！同時店內亦有一系列新品及聖誕折扣優惠，可同時為親朋好友選購聖誕禮物！

Herschel Supply
希慎店
地址：銅鑼灣希慎廣場5樓506號鋪
朗豪坊店
地址：旺角朗豪坊5樓17號舖

記者︰Maria

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