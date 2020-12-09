【媽咪熱捧】 多菌株益生菌維持腸道健康　加強免疫力 一家大細都啱食

媽媽永遠都將家人的健康放在第一位，現時抗疫緊張關頭，更加要好好照顧家人，確保他們有足夠的免疫力，對抗外來的病菌！近期媽媽們熱捧的多菌株益生菌產品，能抑制害菌生長，維持腸道內微生物的生態平衡，提升免疫力及減輕身體毒素等。究竟益生菌是甚麼？又有何功用？由營養師伍雅芬（Arlene）和我們分享一下。

益生菌是對腸道內有益的微生物，可以幫助我們維持腸道健康。人體的腸道內約有100兆個腸道細菌，當中包括益菌、壞菌及中立菌，而益生菌就是腸道內所需的益菌。要維持一個良好腸道環境，我們需要益生元（Prebiotic），它能促進益生菌生長。

捱夜偏食影響健康 益生菌加強免疫力

營養師Arlene表示益生元是一些不被消化吸收的食物，如蔬菜水果中的植物纖維，好像香蕉、洋葱、豆類、露筍等，因為不被消化，進入腸道就成了腸菌的「大餐」。Arlene說：「平時多進食蔬果、穀類豆及果仁類等有助攝取食物纖維，為腸道補充益生元，為增加益菌作好準備。」更多益生菌能抑制害菌生長，除了維持腸道健康，亦有助增加免疫力、減肥修身及改善過敏體質。

不過，繁忙的都市人，經常捱夜OT、進食多油多鹽食物、飲食不平衡，或者是小朋友偏食，都會令我們及家人減少吸收益生菌，令腸中的壞菌增加。如果腸道中的有害菌長期過多，會增加有害物質的產生，引致免疫系統失衡、腸胃發炎等問題。

▲ 營養師伍雅芬（Arlene）表示益生菌對維持腸道平衡及身體健康甚有幫助，適合全家人食用。

有助改善濕疹或減肥

部分疾病或因身體免疫力差引起，益生菌能增強免疫力，較常見的有濕疹，困擾不少媽媽及小朋友，看見小朋友患有濕疹，父母們的心中很是疼痛。 目前社會普遍認為，濕疹是由環境和遺傳因素引致；近來亦有不少研究發現腸道細菌的種類和濕疹關係密切，益生菌也能增強皮膚免疫力，免受環境刺激。

另有研究指出，益生菌有助減肥。腸道細菌多達百類，其中數目最多有兩大類，一類是厚壁菌，一類是擬桿菌，如它們失去平衡，會導致各種淺層腸道炎症，繼而影響腸道的天然屏障，影響吸收，漸形成肥胖體質。研究顯示腸道細菌可以透過腸道內分泌細胞聯絡大腦，令大腦發出錯誤的吸收指令，最後導致肥胖。我們可以透過飲食和進食益生菌去改善和優化腸道細菌的平衡。

多種菌株功效更佳

要補充身體內的益生菌，可以選擇食用益生菌產品，但在選擇益生菌產品時，營養師Arlene建議有幾點需要留意，包括選擇多種菌株、協同作用高的複合益生菌，「單一菌種只能針對一種腸胃問題，多菌株能互相配合，可以共生共存、相輔相成，配合益生元產生益生菌優勢原理（Synbiotics），增加益菌數量，令益菌不會容易地被一舉殲滅，達至保護腸道、平衡腸道健康的作用。」

此外，益生菌是短暫性的細菌，若無定期攝入便會消失，如果膳食攝入量不足，營養師建議每天食用益生菌以維持健康的腸道。而且益生菌要超過一定數量才可穩定發揮作用，但腸道裡能定殖的益生菌含量有限，因此菌數過高亦會造成各菌株難以發揮功能。故此營養師建議選擇菌數介乎「10-500億」的益生菌。

澳洲No.1品牌 信心保證

life-space益倍適是澳洲No.1益生菌，製造優質的多菌株益生菌，並經過國家食品藥品監督管理局批准，確認菌株通過國際安全GRAS並以GMP、ISO高規格生產。

加上life-space益倍適使用冷凍乾燥技術，以確保益生菌於服用前都保持穩定和休眠狀態，以活菌的形態直達腸道，同時不添加麩質、酵母、蛋、果糖、香料、顏色及人造甜味劑或防腐劑，是保護家人的健康之選。而且life-space益倍適的各款益生菌均由多樣性菌株 組成 ，菌數亦介乎55-320億之間，以達至最佳的協同作用。

▲ life-space益倍適B420塑形修身益生菌含有2種減肥益生菌，或有助減腰圍及體脂。

▲ life-space益倍適成人廣譜益生菌促進良好的腸道細菌多樣性，維持健康的免疫力，適合有意加強腸道健康、免疫力較低及容易感冒發燒咳嗽人士。

營養師Arlene表示，益生菌適合任何年齡的人食用，特別是嬰兒，「嬰兒的腸道菌群在出生後開始迅速發育，益生菌可以同時與母乳或配方奶一起餵養，以支持和維持嬰兒腸道菌群。」在整個兒童成長期間，益生菌也可以提升小朋友的健康。

用家實證 大小朋友同樣合用

小朋友的健康向來是媽媽最關注的事項，而網上有不少媽咪用家都表示，小朋友食用life-space 益生菌後，不只身體吸收改善，免疫力有所提升、病痛減少，便便時亦變得暢順，心情、脾氣都變得更好！

除了小朋友的健康有所改善，近期疫情反覆，不少媽咪可能需要在家工作，既要處理公事又要照顧小朋友，食無定時加上壓力容易令腸道中的壞菌增加，影響腸道健康，所以部分媽咪表示，自己亦會服用life-space 的成人益生菌，除可令上廁所的時間變得更為定時，感覺腸道健康，以至皮膚狀況都有所改善，心情自然靚靚。

life-space產品介紹

life-space初生嬰兒益生菌（60g粉劑），售價260港元

life-space嬰兒益生菌（60g粉劑），售價260港元

life-space兒童益生菌（60g粉劑），售價260港元

life-space成人廣譜益生菌（60粒膠囊），售價260港元

life-space長青益生菌（60粒膠囊），售價260港元

life-space塑形修身益生菌（60粒膠囊），售價298港元

*產品於萬寧獨家發售

網上購買life-space：https://bit.ly/2JQuG7I

（特約）