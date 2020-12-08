City'Super周四起設置水耕種植機　顧客可即摘即買7款新鮮農產品

▲ City'Super將於周四起設置由本地城市農業科技公司水耕細作研發的水耕種植機。（受訪者提供）

本港連鎖超市City'Super將於周四（10日）起，於蔬果部設置由本地城市農業科技公司水耕細作 (Farmacy HK) 研發的水耕種植機，機內會種植並陸續推出7款連根的香草農產品，包括新鮮平葉番茜 (Parsley)、芫荽 (Cilantro)、青檸羅勒 (Lime Basil)、暹羅女王羅勒 (Siam Queen Basil)、迷迭香 (Rosemary)、百里香 (Thyme)及牛至 (Oregano)，市民可以即摘買回家享用。

水耕細作表示，這部全環控智能操作水耕種植機，是於室內自行種植農作物，通過自動調整溫度、光譜、相對濕度、酸鹼度、導電率及營養液等維度種植新鮮蔬菜、可食用花和香草，全年栽種植物，保證供應和品質不易受氣候及天災影響。

水耕種植機亦結合大數據、物聯網及雲端分析進行遙距操控與維護，技術人員可登入後台的植物生長監測系統，遙距探測不同植物的生長狀況，並因應不同情況作出調較，減省到場人手。每部水耕種植機年產約7,000棵植物，相當於200平方米的戶外農地年產能。

City'Super集團總裁鄔嘉華表示，團隊一直於世界各地用心採購優質食材，提供更多元化、更優質新鮮的食材給顧客，因此願意擔當一個重要推手，讓顧客在店內體驗新鮮耕種的味道，同時宣揚其背後對全球農地因過度開發令生態改變所肩負的使命。

水耕細作聯合創辦人及行政總裁麥嘉晉亦表示，與傳統農業相比，其技術有助節省90%以上的用水，並降低70%因減少運輸而製造的碳排放量，亦絕不應用殺蟲劑及農用化學品，銳意提高整體食品安全。

他指，透過水耕種植機，取代超級市場內部分菜架，把發芽後的幼苗放進水耕種植機種植，讓店員每天也可連根採摘最新鮮及營養含量豐富的蔬菜香草給美食愛好者購買。

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責任編輯：陳子謙