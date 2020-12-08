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【防疫措施】食肆「晚6朝5」禁堂食﹑健身中心美容院須關閉　12月10日起生效為期兩周

社會 15:06 2020/12/08

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熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

港府決定「加辣」防疫措施。（梁偉榮攝）

本港第4波新冠肺炎疫情嚴峻，社區個案不斷增加，港府決定「加辣」防疫措施，今日（8日）最新宣佈，本周四（10日）起，食肆及餐飲處所禁止堂食的時間會由現時的晚上10時，提早至傍晚6時；宴會人數減至上限20人，每桌最多坐2人；13類指定表列處所包括健身中心、體育處所、美容﹑按摩院﹑派對房間等，亦要關閉。有關措施會為期兩星期，至12月23日。

食物及衞生局局長陳肇始解釋，香港處於新冠肺炎疫情高峰期，除了群組爆發外，源頭不明的個案一直高企，病毒株的傳染性也很高，而疫情對醫療系統也構成一定壓力。

她說，雖然政府已在上周收緊社交距離措施，但見不到人流有大幅下降，因此有必要收緊防疫措施至7月時的水平，以壓制人流，減少市民不必要的外出，有效地控制疫情。

陳肇始續指，政府會進一步推展在家工作，亦強烈呼籲私人機構僱主響應在未來兩星期安排在家工作，減少不必要聚集活動。而現行的「2人限聚令」﹑「戴口罩令」﹑酒店及賓館防疫規例等，會繼續維持不變。

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩

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