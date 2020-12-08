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美制裁14名人大常委會副委員長　港澳辦：歇斯底里式的政治霸凌

政治 14:45 2020/12/08

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美國財政部昨日宣布新一批制裁名單，14位全國人大常委會副委員長被制裁，以回應早前4名民主派立法會議員被DQ。港澳辦發聲明強烈譴責，形容美國做法是「歇斯底里式的政治霸凌行徑」，完全違背國際法和國際關係基本準則。

聲明指出，沒有國家會對危害國家安全行為和活動視而不見，亦沒有國家會允許，分裂國家、顛覆政權、勾結外部勢力的人擔任重要公職，而美國自身也有密不透風的維護國家安全法律體系，但卻對全國人大常委會依照法律和國際通例的正常之舉，肆意詆毀、粗暴干涉、野蠻打壓，完全是雙重標準和強盜邏輯。

聲明又批評，美國再次揮舞制裁大棒，是企圖製造寒蟬效應，充分暴露美國一些政客，搞亂香港、破壞一國兩制、遏制中國發展的政治目的，但事實證明美國國務卿蓬佩奧之流「令人唾棄的伎倆完全是徒勞」，又引用西方諺語「上帝欲使其滅亡，必先使其瘋狂」，稱蓬佩奧之流肆意上演最後的癲狂，到頭來只會搬起石頭砸自己的腳，自食惡果。

港澳辦又指出，反中亂港分子被清除後，立法會運作更順暢高效，強調美國每次制裁，都只會令中國人民，維護國家安全的意志更加堅決、令香港各界更看清美式霸權主義。

最新被美國制裁的，分別有：王東明、蔡達峰、曹建明、陳竺、白瑪赤林、丁仲禮、郝明金、艾力更．依明巴海、吉炳軒、沈躍躍、萬鄂湘、王晨、武維華、張春賢。

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記者：陳宛彤

 

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