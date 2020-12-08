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【人潮洶湧】劉德華無奈摑演員36巴　華仔：這一年有了更多時間陪伴家人

娛樂 14:59 2020/12/08

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熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

劉德華新片《人潮洶湧》將在明年農曆新年上映。

由劉德華監製兼主演、饒曉志導演的電影《人潮洶湧》，將於明年年大年初一在內地上映，香港亦預計在農曆新年上畫。昨天（12月7日），《人潮洶湧》舉行迎牛年發佈會，劉德華與導演饒曉志，以及演員肖央、萬茜出席。
 
《人潮洶湧》講述殺手周全（劉德華飾）與小人物陳小萌（肖央飾）因意外互換身份，引發出一連串陰差陽錯的幽默故事。

導演饒曉志表示覺得華仔是飾演周全的最佳人選，為爭取巨星加盟，特別出席華仔主演的電影首映禮，趁機會面對面探問華仔：「有沒有看到《人潮洶湧》的劇本？」誠意滿分，加上的確是個好劇本，華仔樂意參演。

片中有場戲肖央被華仔掌摑3巴，可是導演為求最佳效果，NG了12次，即是肖央足足被刮了36巴。

華仔打到手也痛，肖央則滿天星斗，整個人懵了，專業精神可嘉。

華仔有不一樣體會
 
因為《人潮洶湧》在明年賀歲檔上映，4位主創即場包起牛角餃子送給大家，因為華仔吃素，大會特別為他準備素饀，華仔表明：「我吃素，但我的兄弟姊妹可不是吃素的，大年初一這部電影更不是吃素的！」意謂《人潮洶湧》肯定是部素材豐富、打動人心的好戲！

另外饒曉志稱：「整個世界都在期待人潮洶湧的景象，馬上就是新年了，這部電影是送給大家的一個祝福。」華仔亦表示：「這一年放慢了節奏，有了更多的時間陪伴照顧家人，2020年很快就會過去了。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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