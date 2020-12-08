【強制檢測】行會通過修例政府可發出「限制與檢測宣告」　強制檢測者須留在原定處所直至檢測完成

▲ 香港處於新冠肺炎疫情高峰期，食物及衞生局局長陳肇始表示，行會通過修例政府可發出「限制與檢測宣告」要求有感染風險人士留在有關處所直至檢測有結果。(經濟日報資料圖片)

食物及衞生局局長陳肇始於今(8日)，下午3時在政府總部演講廳主持記者會，講述新冠病毒疫情的最新情況及社交距離措施。陳肇始指出香港處於新冠肺炎疫情高峰期，除了群組爆發後，源頭不明的個案一直高企，病毒株的傳染性也很高。疫情對醫療系統也構成一定壓力，她表示面對目前的危機需要採取更嚴厲措施，要收緊社交距離措施，以控制人流。

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陳肇始宣布，政府會進一步推展在家工作，亦強烈呼籲私人機構僱主響應在未來兩星期安排在家工作，減少不必要聚集活動。她又指，政府會繼續「須檢必檢，應檢盡檢，願檢盡檢」的檢測策略。現時政府每日處理3至4萬個檢測，當中約1萬人個屬須檢必檢的高風險類別，過去1個月已出公告，包括身處在34個的指明地方人士、例如有病徵人士求診人士、院舍人士、殘疾人士院舍及的士司機。



她又提到，曾到高風險地方的人士，他們的感染風險可能會較高，一直呼籲他們一直留在家中，不要周圍去，這個也是為己為人。行會通過修例，提供明確的法律框架，可要求需要檢測的人士留在家中，而有關人士不需要戴上手環以識別。

她指，過去2周一直探討封鎖檢測的法律，有關法律框架，當有相關數目近期身處的處所，而相當可能有機會曾經接觸，政府可以發出限制的公告，限制與檢疫宣告，所有人必須逗留在處所，在得知結果才可以離開，同時可以轉移處所內的人士，等候檢測結果，或者要求有關人士在指定地點，宣告為期最長時間7日。



她補充，衞生署會做好風險評估，以上措施不會胡亂使用，只不過現時加入法律框架，有需要時隨時可使用。其實目的最主要希望該些人士做強制檢測，留在處所等候結果，直至有結果才可解除宣告，令風險減到最低，至於封鎖時間會視乎有多少人及檢測做多久，「總之有結果才會放行」。

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記者：伍瑋瑋、洪芷晴