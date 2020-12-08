【婆媳之爭】當新抱是第三者不欲三人行　奶奶：希望只有我們母子倆

▲ 奶奶向兒子明言，只想母子倆出門，不欲新抱一起。

婆媳關係是千古難題，奶奶覺得新抱搶去兒子，新抱又覺得奶奶事事插手，猶如「小三」。有台灣新抱近日在社交平台投稿，抱怨奶奶總把自己當外人，把食物藏起來不讓她吃，甚至在外出時，向兒子表示「希望只有我們母子兩個」，不讓新抱同行。

有台灣新抱在facebook專頁「靠北婆婆2.0」投稿，她表示，奶奶一直視她為自己與兒子之間的第三者，想盡辦法排斥她。試過買外賣回來，她和丈夫隨便拿了兩碗粥，但她吃了懷疑不新鮮的花甲粥後腸胃炎，半夜不斷嘔吐和腹瀉。丈夫開車送她去看急症，奶奶竟冷淡地表示，幸好那碗粥不是兒子吃到。

偷藏食物不讓新抱吃

她又提及，奶奶怕早餐的麵包不夠吃，於是藏起來，讓她找不到，待她出門後才拿出來給丈夫吃。當奶奶看到她和丈夫外出吃飯時交換食物，就會不高興，要求兩人各吃各的。

奶奶又經常跟丈夫說，他娶錯了老婆。雖然老爺仍然健在，但奶奶眼中只有兒子，老爺長期被當空氣，

婆婆（奶奶）愛跟著我們出門，私底下跟我先生說，希望只有他們兩個，不要我在場。

不少網民都紛紛回應，認為奶奶把自己當成兒子的老婆、「奶奶喜歡聽話的小鮮肉（兒子）」、「佔有慾極高的奶奶，愛吃飛醋的奶奶很恐怖，這種看不慣別人感情好的，是真的心理生病了」。

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責任編輯：王明芳