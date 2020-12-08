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樂施會：貧窮線下失業人數升至11萬　7成半不受綜援保障團體促發失業援助

社會 15:26 2020/12/08

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樂施會建議政府透過關愛基金，向失業人士發出每月5000元的短期失業津貼。（樂施會提供圖片）

新冠肺炎疫情衝擊經濟下，最新失業率達到6.4%，近26萬人失業。樂施會一項研究指，今年第二季處於貧窮線下的失業人數升至近11萬，當中7成半人無受綜援保障。樂施會料第四波疫情將令失業問題更嚴峻，建議透過關愛基金發放短期失業津貼，亦反對凍結最低工資。

樂施會比對政府統計處2019年和2020年第二季的「綜合住戶統計調查」數據，發現今年第二季的貧窮住戶（即月入低於全港住戶入息中位數的一半）失業人數升至近11萬，較去年同期多6.7萬人。當中以中老年群組屬重災區，45至59歲的貧窮住戶失業人數總和佔總數近4成；此外，25至29歲的青年較去年同期多逾2.4倍人失業。

而據樂施會推算，有75%的貧窮失業人士無領取失業綜援。樂施會總裁曾迦慧表示，綜援可說是政府唯一幫助失業人士的措施，但根本未能應對社會的需要。

樂施會建議政府透過關愛基金向貧窮線下的失業人士，每人發放不少於6個月、每月不少於5,000元的短期失業津貼，預計最終會有約8萬人受惠，涉及約24億開支；為協助失業人士轉行，該會亦建議政府增加「特別・愛增值」計劃二津貼的課程涵蓋範圍。此外，樂施會反對凍結最低工資，並期望行政會議行使最終決定權，以「一養一」原則，調升最低工資水平至不低於每小時41.4元。

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責任編輯：徐紹軒

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