  • 21°C
香港時間 : 20201208日 (二) 17:47
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【絕地火星車】鄭俊弘重拾夾Band初心　感激愛妻何雁詩陪度低潮

娛樂 15:35 2020/12/08

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

鄭俊弘找來Jumbo做女主角。（圖片：星夢娛樂）

鄭俊弘（Fred） 日前為新歌《絕地火星車》拍攝MV，當年Fred第一首個人單曲《無名氏》記載了Fred由演員到歌手夢想的起步，也讓 Fred 從此多了「歌手」的身份，新歌就重拾少年出道情懷。

Fred唱過不少情歌、勵志歌與劇集歌，今年回歸追夢初心，找來昔日同期夾band 好友以「夢想」為題，度身打造《絕地火星車》，為這些年的感受作一個小總結。

久未有推出非劇集歌的鄭俊弘非常興奮，指：「相隔兩年終於再推出非劇集歌曲，今次盡碌人情牌，找來相識多年老友何家豪幫手作曲，張子豐做MV導演、Jumbo做MV女主角，新歌令自己跟樂迷都要記住初心。」

歌曲邀來不少好友幫忙。（圖片：星夢娛樂）

在演藝生涯經歷，令Fred學識無論好與壞的時光都會勇敢正面去面對，作詞人林寶以火星車比喻正在追夢的Fred，人生路雖有高低起跌，但Fred一直抱著正面積極的態度去探索，最終不只得到粉絲支持，更找到陪著他走下去的伴侶。

Fred指：「今次錄歌邀請咗阿詩（何雁詩）去 studio陪伴，唱的時候望著她，感覺好sweet，想起曾經大家一齊經歷，終於跨過邁向新的未來，好感動。」

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【閨房秘密】人妻何雁詩自爆新婚生活日常　鄭俊弘因太太做一件事最煩厭
11:56 2020/11/12
【閨房秘密】人妻何雁詩自爆新婚生活日常　鄭俊弘因太太做一件事最煩厭
【鄭何聯婚】何雁詩晒婚戒跟鄭俊弘留港蜜月　新婚人妻賀父70大壽助養70小孩
10:54 2020/11/09
【鄭何聯婚】何雁詩晒婚戒跟鄭俊弘留港蜜月　新婚人妻賀父70大壽助養70小孩
【鄭何聯婚】鄭俊弘給8位數字開門利是　明年補擺大型喜酒【多圖】
19:19 2020/11/07
【鄭何聯婚】鄭俊弘給8位數字開門利是　明年補擺大型喜酒【多圖】
何雁詩 鄭俊弘 MV

最高瀏覽

【死亡直播】為7800元直播打賞惡整懷孕女友　零下幾度僅穿內衣反鎖露台致一屍兩命
12:01 2020/12/07
【死亡直播】為7800元直播打賞惡整懷孕女友　零下幾度僅穿內衣反鎖露台致一屍兩命
【防疫措施】消息：政府考慮進一步收緊防疫措施　包括晚上6時後禁堂食
今日 09:23
【防疫措施】消息：政府考慮進一步收緊防疫措施　包括晚上6時後禁堂食
【防疫措施】林鄭月娥宣布食肆晚上6時後禁堂食　關閉健身中心及體育處所等
今日 10:03
【防疫措施】林鄭月娥宣布食肆晚上6時後禁堂食　關閉健身中心及體育處所等