【絕地火星車】鄭俊弘重拾夾Band初心　感激愛妻何雁詩陪度低潮

▲ 鄭俊弘找來Jumbo做女主角。（圖片：星夢娛樂）

鄭俊弘（Fred） 日前為新歌《絕地火星車》拍攝MV，當年Fred第一首個人單曲《無名氏》記載了Fred由演員到歌手夢想的起步，也讓 Fred 從此多了「歌手」的身份，新歌就重拾少年出道情懷。

Fred唱過不少情歌、勵志歌與劇集歌，今年回歸追夢初心，找來昔日同期夾band 好友以「夢想」為題，度身打造《絕地火星車》，為這些年的感受作一個小總結。

久未有推出非劇集歌的鄭俊弘非常興奮，指：「相隔兩年終於再推出非劇集歌曲，今次盡碌人情牌，找來相識多年老友何家豪幫手作曲，張子豐做MV導演、Jumbo做MV女主角，新歌令自己跟樂迷都要記住初心。」

▲ 歌曲邀來不少好友幫忙。（圖片：星夢娛樂）

在演藝生涯經歷，令Fred學識無論好與壞的時光都會勇敢正面去面對，作詞人林寶以火星車比喻正在追夢的Fred，人生路雖有高低起跌，但Fred一直抱著正面積極的態度去探索，最終不只得到粉絲支持，更找到陪著他走下去的伴侶。

Fred指：「今次錄歌邀請咗阿詩（何雁詩）去 studio陪伴，唱的時候望著她，感覺好sweet，想起曾經大家一齊經歷，終於跨過邁向新的未來，好感動。」