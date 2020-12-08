【新冠肺炎】醫管局指危重患者有年輕化趨勢　料未來兩周深切治療服務受壓

食物及衞生局局長陳肇始教授今日（8日）下午3時在政府總部演講廳主持記者會，講述新冠肺炎疫情的最新情況及社交距離措施。食物及衞生局常任秘書長（衞生）陳松青、衞生署署長陳漢儀醫生、醫院管理局行政總裁高拔陞醫生，以及社會福利署助理署長（康復及醫務社會服務）葉巧瑜，亦會一同出席。

高拔升指，醫管局11月開始第四波疫情，公立醫院已先後接收逾1,500名確診病人，發現到最增加不少危重病人，當中38人危殆，嚴重則有46人，危重病人有年輕化趨勢，7人是60歲以下，當中3人在50歲以下；嚴重病人中超過10人屬60歲以下；2人在50歲以下。

他呼籲，市民在聖誕節假期要減少外出，近日的情況見到病人轉差較為嚴重，未來一至兩星期深切治療服務會好大壓力，而且很多病人到醫院時情況已很差，甚至需要插喉，而現時深切治療部的使用率已達7成。

陳漢儀指，過去2周錄得1,274宗個案，平均每日新增91宗，當中92%屬本地個案，本地個案7天移動平均數字11月24日為36.6，至12月7日升至85.4，涉及10宗或以上個案的群組，當中有3個群組涉及至少50人，其中歌舞群組自11月18日出現，至昨日已錄得650宗個案。

她又指，與第3波疫情比較，今次爆發群組數目及人數的上升速度更快，不明源頭數字亦有上升，在本地個案有逾4分一屬源頭不明，而其7天移動平均數字在11月24日為7，至昨日升至27.7，上升情況令人關注。

陳漢儀又指，社區有活躍的隱形傳播，當中3成病人無病徵，但仍可傳染他人，反映疫情日益嚴重，只是追蹤個案不可以截斷傳播，大家都必須共同努力，減少不必要的社交活動，與其他人有接觸者都必須戴口罩。

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記者：陳子謙