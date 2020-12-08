【如廁謬誤】女性如廁後應用濕紙巾擦拭？婦產科醫生拆解正確清潔方式

▲ 女性如廁後應用濕紙巾擦拭？婦產科醫生拆解正確清潔方式。

近年市面推出不少女性濕紙巾產品，部分女性如廁後，為了讓私處保持乾爽、清潔，會選用濕紙巾擦拭，究竟這個做法正確嗎？有台灣婦產科醫生指出，用濕紙巾抹私處，反而更容易出現細菌感染。

台灣婦產科醫生李偉浩早前於YouTuber頻道《健康多1點》解答觀眾的提問，有女網民來信問道「為什麼不能拿濕紙巾來擦拭外陰部呢？」。

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李偉浩先強調女性如廁後擦拭私處的原則，由於女性外陰部分與肛門口的距離非常接近，所以如廁後要由前往後擦拭，避免將細菌由肛門帶到陰部或尿道。

他續指，假如使用濕紙巾，濕紙巾沾到分泌物或肛門的糞便後，就會被吸附在紙巾上面，一旦不小心用濕紙巾從後往前擦拭時，可能會比使用乾的廁紙造成更嚴重的感染。

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他又提到，女性在如廁後大多使用擦拭方式，建議可以用「按壓方式」取代「擦拭」，對著外陰口輕輕按壓，讓尿液吸附就可以。他解釋：

擦拭的動作可能會破壞外陰部的外皮，如果方向錯誤，也容易造成感染的風險。

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責任編輯：羅家欣