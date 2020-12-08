【真人實測】連續100天吃便利店食物　身體驚人變化：吃垃圾食物會使人抑鬱

▲ 日男實測連吃100天便利店食物。

不少港人認為日本便利店食物質素高，每次去日本旅行總有一、兩餐是吃便利店食物解決。一名日本男生近日就實測連續100天進食便利店便當，沒想到身體出現驚人變化！

連續100日吃便利店便當 身體逐漸變差

日本Twitter一名網民「進撃のグルメ」，早前挑戰連續100天進食便利店的便當。他在這100天只去7-11、LAWSON、FamilyMart及Mini Stop，買便利店出品的食物，每日紀錄心得並將100個便當排名。

一開始，他大讚7-11的便當「壓倒性地好吃」，又指便利店「加大」系列份量真的很多，認真點評便利店的食物。例如他認為LAWSON的漢堡排好吃，Family Mart則是拉麵的叉燒出色，但如果要買麵食的話，一定要去7-11，甚至誇張地表示「7-11的麵真的是另一個層次，其他便利店完全比不上」。

點擊圖片即睇頭10名便當：

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不過去到後期，他開始感受到身體會變臭，並指在超過80天後身體狀況開始變差，到了90天開始感到辛苦，無法長時間集中。

他表示發現體臭問題後開始不安，從此就很在意健康。他又指，如果不等便利店便當食物全部消化才入睡的話，起床時胃部十分不適。有時即使肚子空空如也，他也對「進食」失去興趣，更指：

好像明白了為甚麼有說吃太多垃圾食物會使人抑鬱。

最後，他表示冷靜一點去想，便利店便當的食用期限那麼長其實很可怕，這次的實測亦讓他重新思考了有關健康及食品的問題。雖然過了100日後，他曾一度覺得可以繼續下去，但最終還是覺得不行，並稱「吃便利店便當是最終手段」。

在吃過的100種便當之中，他想再吃「美味便當」只有3種，3款都是來自7-11，分別是「火腿芝士番茄冷製意粉」、「芝麻豆乳冷擔擔麵」及「加入大量講究的蛋！特製親子丼」。

網民：吃太多便利店便當會營養失調

他的實測引起不少網民討論，有人表示自己以前也試過一天有兩餐都吃便利商店的食物，結果膽固醇過量。亦有專業網民解釋，便利店的便當為了拉長保存期限，脂肪和糖分都較多，但維他命與纖維質幾乎為零，吃太多會營養失調：

身體會發臭就是因為油脂攝取過多導致。

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責任編輯：羅家欣