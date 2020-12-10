【校長訪問】學生時代被老師打擊自信　林浣心不做「反面教材」45年來當學生伯樂

▲ 林浣心小學時曾被老師調侃成績差，令她一度失去自信，幸好及後遇上好老師，令她重拾學習的動力。（文子健攝）

校長在許多人心目中，是個不易親近的角色，要踏進校長室，總要花上不少勇氣。前英華小學校長林浣心的校長室卻不一樣，只看照片還以為是玩具房，放了公仔和各種玩意，留影的學生都帶着歡笑。

▲ 林浣心的校長室是個充滿歡笑的地方。（林浣心提供）

和學生通信建立深厚關係

能夠以校長身份和學生打成一片，不是容易的事，林浣心回顧45年教學生涯，指放置在校長室門外的「校長信箱」，是通往學生心門的重要關鍵。無論學生遇到甚麼難題，抑或純粹抒發心事，只要寫信來，林浣心就會親自回覆。

學生寫給我的每一封信，我都沒有扔掉。

▲ 學生寫給林浣心的每一封信，她都有保存妥當。（文子健攝）

在林浣心香港的家中，有一個大櫃，層架上放滿一個個箱子，上面標示學校名稱與年份，驟眼看還以為來到了檔案室。林浣心隨意打開其中一盒，內裏全都是學生寫給她的信。由於信紙大小參差不齊，林浣心特意將每一封信貼在A4紙上，方便收納。

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小女生用帶有香氣的信紙，林浣心固然喜歡；小男生隨手撕下的紙角，她也看為至寶，因為內裏是她與學生的回憶。「這些都是45年來和學生的點點滴滴。」說罷，她隨手拿起一封信，

哈哈！又會這樣巧，我前排才在街上碰到他！要傳給他看看才行！

學生時代被老師打擊自信

常把學生放在心中的老師和校長，自然得到喜愛。回想自己的學生時代，林浣心卻沒那麼幸運，未能遇到「親民」校長，更曾被老師當眾調侃成績差。

小學有一次派卷，老師由最高分的同學開始派，派到最低分。那位老師在派卷前還說，全班只有兩個人不合格，讓同學猜是誰。其中一個是我。

▲ 林浣心（右二）中學時代熱衷參與話劇。（林浣心提供）

派卷經歷曾令林浣心一度失去自信，幸好在六年級的時候，她遇到一位好老師，得到鼓勵與支持，得以原校升讀中學。林浣心說她小時候已明白一個道理，

老師一句話可以殺死你，亦可以救起你。

當時她已想過，若將來有機會做老師，她要當「救起人」那一個。她要當學生的伯樂，給予學生正能量與鼓勵。林浣心指，自己小時候的成績普普通通，因此經常鼓勵成績平平的學生，只要加倍努力，也可以闖出自己的一片天。

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欲知林浣心初出茅廬的教學經歷，以及她與60歲舊生的故事，請留意下一篇訪問。

記者：胡嘉儀