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【是但求其愛】陳奕迅開直播吹水會　林家謙+麥曦茵+小克解答愛情疑難

娛樂 15:59 2020/12/08

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陳奕迅推出年度第二首廣東歌。

陳奕迅（Eason）早前推出今年第二首廣東作品《是但求其愛》，譜出愛情路上的怯弱無奈。引起大家在網上熱烈留言和討論，短短兩星期已有不少樂迷
留言有不同意見和疑問。有見及此，Eason將於12月11日（星期五）晚上9時，聯同作曲林家謙、填詞小克和導演麥曦茵，一起開live解答樂迷留言。

《是但求其愛》講現代人談戀愛，寧缺勿濫，抑或寧濫勿缺？是是但但，求求其其，愛得不深，分手就不太傷心？還是敢於踏出一步，在跌跌撞撞之間冒險去愛？歌曲推出後，引起大家在網上熱烈留言和討論，不少樂迷表示對歌詞和MV都有不同意見和疑問。

導演麥曦茵作嘉賓。

有人留言話：「導演麥曦茵嘅故事係講緊四角戀」，有人話「林家謙嘅旋律有感染力」，亦有人話「小克嘅詞一針見血，參透愛情。

Eason每次聽完《是但求其愛》，腦海裡都會浮現一些屬於他自己的畫面，希望聽眾可以跟他分享自己聽完這首歌後的聯想起的畫面，甚至是自己的故事。

Eason在網絡上看過不同的留言後，知道樂迷對《是但求其愛》這首歌有不少問題和見解，本周五晚上9時，Eason便聯同三位嘉賓林家謙、小克和麥曦茵，開live解答樂迷留言。

「是但求其吹」直播將在以下2個頻道進行：

Facebook: EasonChanOfficial

YouTube: EasonChan

撰文 : TOPick柴犬出動

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