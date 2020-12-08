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【新冠肺炎】明愛醫院一名手術科護士初步確診　3名護士被列為密切接觸者須檢疫

社會 16:42 2020/12/08

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君(左)，及醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞。(陳國峰攝)

本港新冠肺炎疫情急劇惡化，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君，及醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞下午召開疫情記者會。今日（8日）新增100宗確診個案，包括5宗屬輸入個案和95宗本地個案，其中27宗屬本地感染源頭不明。

何婉霞指出，明愛醫院一名手術科護士昨日初步確診，昨日上班時感到不適及發燒，下午到急症室求醫，到晚上初步確診，院方經接觸追蹤後，發現有2名護士分別與患者食過飯，另有一名護士於更衣室換制服時有除下口罩聊天，3人均被列為密切接觸者，須安排檢疫。

她指，該名護士工作期間沒有接觸過確診病人，亦有穿著合適的個人裝備，故沒有其他病人受到影響，院方亦已安排清洗相關設施。

她又指，過去24小時再多71名確診病人康復出院。1,135名確診病人仍在22間醫院及亞博館社區治療設施留醫，當中38人命危，46人嚴重，其他病人情況穩定。醫管局已開設1,235張負壓病床，使用率78%；負壓病房676間，使用率80%。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

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記者：洪芷晴

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