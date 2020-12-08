【新冠肺炎】今日新增100宗確診個案　27宗涉源頭不明

▲ 本港今日（8日）新增100宗確診個案。

本港新冠肺炎疫情進入第四波，連續兩日確診個案數字回落至雙位數後，今日再次回升至三位數。衞生防護中心今日（8日）下午召開記者會，衞生防護中心傳染病處主任張竹君與醫管局總行政經理何婉霞會出席交代情況。

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本港今日（8日）新增100宗確診個案，包括5宗輸入個案及95宗本地感染，其中27宗為源頭不明個案，另有68宗與其他個案相關病例，包括「歌舞群組」增13宗個案，其中一名屬東華三院何玉清翠柳頤庭員工；日出康城9期和啟德地盤群組增2宗，累計52宗；東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍再多2名宿友感染，累計60宗；葵盛西邨8座亦有5宗確診，累計18宗。

張竹君表示，亞博館檢疫中心出現員工爆發，今日再多9人確診，累計12宗，5號展館和7號展館分別有10宗及2宗，有80人需要檢疫，詳情即看：【下一頁】

沙田「一田百貨」群組今日新增3宗確診個案，另有7宗初步陽性個案，除超市部門負責蔬菜、肉類的員工外，亦涉及電器、嬰兒用品和男士內衣部門的員工。詳情即看：【下一頁】

至於27宗源頭不明個案，張竹君指，這些個案分布全港多區，其中馬鞍山錦豐苑C座錦蕙閣目前有4宗個案，會派員派發樣本瓶讓居民接受測試，而受影響的單位屬不同樓層和座向，由於個案較多，故希望居民盡快接受測試，堵絕傳播鏈。

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記者：陳子謙