【錢國偉設靈】遺孀陳宛蔚送別亡夫錢國偉　劉德華張學友郭富城悼念故友

▲ 錢國偉設靈。

前TVB綜藝節目金牌監製錢國偉在10月27日因胰臟癌病逝，終年59歲，遺孀陳宛蔚今日在沙田大圍寶福紀念館設靈。

錢國偉生前人緣極佳，今午（12月8日）開始不少圈中好友致送的花牌運抵寶福紀念館，當中三大天王劉德華、張學友、郭富城致送的花牌並列在當眼位置。

【錢國偉設靈】金牌監製錢國偉明天設靈 遺孀陳宛蔚：Love you forever!

▲ 前TVB綜藝節目金牌監製錢國偉喪禮。（東星圖片）

靈堂佈置簡潔

今日錢國偉的喪禮於在沙田大圍寶福紀念館地下的寶福堂設靈，遺孀陳宛蔚約4點仍未現身靈堂，而錢國偉的靈堂佈置簡潔，以米白色為主，予人安寧感覺。

而生前廣結人緣的錢國偉，不少歌影視好友均送上花圈。

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其中郭富城和經理人小美、劉德華、張學友三大天王的花圈被安排在靈堂外最當眼的位置。

其餘送上花圈的娛樂好友包括張智霖袁詠儀夫婦、廖碧兒、袁潔瑩、唐詩詠、吳卓羲、姜皓文殷寧、陳志雲、盧惠光、龔嘉欣、楊思琦、洪天明周家蔚、呂慧儀、佘詩曼和鍾麗淇、文頌嫻、梁靖琪及姚樂怡、江美儀、陳自瑤、葉念琛、范振鋒李思欣、莊文強、歐陽震華等。

另外，香港電影導演會等亦有送上花圈悼念。

錢國偉喪禮今日於沙田大圍寶福紀念館進行，因為疫情，大會將安排親友每10分鐘分批分段到場致祭。

明天舉行出殯，喪禮會以佛教形式進行。完成大殮儀式後，錢國偉的靈柩會奉移到大圍富山火葬場火化。