涉網上號召他人衝入警總殺鄧炳強　警方拘捕50歲男保安

▲ 警方呼籲市民切勿以身試法。

早前有人於社交媒體號召，要聚集數十萬人衝入灣仔警總殺死警務處處長鄧炳強。警方昨午(7日)下以涉嫌「煽惑他人意圖造成身體嚴重傷害而傷人」，拘捕一名50歲任職保安員男子。

警方網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組第2組總督察范俊業表示，警方發現有人於社交媒體惡意發布針對警隊暴力言論，鼓吹市民衝擊警察總部及殺害警隊管理層， 言論迅速於網上瘋傳， 引起公眾關注。網罪科經深入調查後，鎖定一名50歲本地男子發文者，昨午在牛頭角區， 以涉嫌「煽惑他人意圖造成身體嚴重傷人而傷人」罪將他拘捕。

行動中檢獲兩部智能電話，被捕人仍被扣留調查中。范俊業續指，今次案件被捕人，相信已違反去年10月份兩份臨時禁制令， 重申警方尊重市民言論自由， 但市民亦應遵守責任， 網絡世界並非無法可依， 不論網上或現實世界，發生罪案警方必定竭盡所能將犯案者繩之於法。

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記者：黃傑偉