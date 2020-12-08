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【新冠肺炎】沙田「一田百貨」爆發群組感染10人染疫　或因共用休息室、吃飯傳播病毒

社會 16:45 2020/12/08

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熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

沙田「一田百貨」群組今日新增3宗確診個案，另有7宗初步陽性個案，除超市部門負責蔬菜、肉類的員工外，亦涉及電器、嬰兒用品和男士內衣部門的員工。

本港第四波疫情持續嚴峻，社區個案不斷增加，衞生防護中心公布今日（8日）新增100宗確診個案，本地個案佔95宗。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，沙田「一田百貨」群組今日新增3宗確診個案，另有7宗初步陽性個案，除超市部門負責蔬菜、肉類的員工外，亦涉及電器、嬰兒用品和男士內衣部門的員工。群組現時累計有4人確診及7人初步確診。

她估計，有數名員工曾去過同一個休息室，當作飯堂使用，而該休息室地方不太大，有數張桌子，亦有阻隔。其他員工亦有可能曾一起食飯、打過招呼，但不是每人都相識。衞生防護中心正追蹤緊密接觸者。

張竹君指，起初在沙田「一田百貨」發現有員工確診後，已要求關店和員工檢測，發現有一堆人陽性，因此認定該處有爆發。至於是否因為休息室而爆發，她說早前有段時間較多人去光顧該店，或可能有多點感染源頭，稍有不慎就傳播起來，詳細要調查後才知道。

她又指，該店在11月底有優惠宣傳，或者因而吸引了很多顧客，暫時未知有多少名顧客屬密切接觸者。

今日新增95宗本地個案，有關其他本地個案情況，詳情請看【下一頁】

另外，亞博館檢疫中心出現員工爆發，今日再多9人確診，累計12宗，5號展館和7號展館分別有10宗及2宗，有80人需要檢疫，詳情即看：【下一頁】

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：徐紹軒

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