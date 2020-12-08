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【新冠肺炎】亞博社區檢疫設施新增9宗確診個案　80名工作人員需要檢疫

社會 16:41 2020/12/08

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

亞博社區治療設施增9宗個案。(資料圖片)

本港新冠肺炎疫情進入第四波，連續兩日確診個案數字回落至雙位數。衞生防護中心今日（8日）下午召開記者會，衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫管局總行政經理何婉霞出席交代最新情況。

本港今日（8日）新增100宗確診個案，包括5宗輸入個案及95宗本地感染，其中27宗為源頭不明個案，另有68宗與其他個案相關病例，包括「歌舞群組」增13宗個案，其中一名屬東華三院何玉清翠柳頤庭宿友，該群組累計超過660宗；日出康城9期和啟德地盤群組增2宗，累計52宗；東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍再多2人感染，累計60宗。

亞洲國際博覽館社區檢疫設施新增9宗個案，累計12宗個案，其中5號展館有10宗、7號展館有2宗，設施有80人需要檢疫。其餘37宗個案與其他個案有關，包括2名在衞生防護中心工作員工，累計有3人確診，以及1人初步確診，衞生防護中心有40多位工作人員需要檢疫。

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：蘇文軒

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