【斷捨離】居屋廚房搵出1978陳年利賓納　ViuTV新節目《執屋》6小時還原家居

▲ ViuTV新節目《執屋》6小時還原恐怖家居。

「斷捨離」對都市人不是易事，ViuTV播出新節目《執屋》打掃一間凌亂不堪的居屋單位。屋內遍布垃圾、雜物，大廳有一個打直豎起的梳化，飯枱被雜物淹沒。而最意想不到是，廚房內竟然找到一樽距今42年前的陳年利賓納。凌亂程度令主持人之一小占都咋舌：「污糟過公廁。」

《執屋》是由雜物諮詢師阿橙，連同主持人小占及Kathy仔，走訪不同人的家中執拾清理雜物。

首集嘉賓Jessie是Kathy仔的朋友，本身與爸爸及男友住在一個兩房一廳的居屋單位。主持入屋，已見到一張梳化被打棟放在廳中，連主持人小占也戲稱是裝置藝術，以為是風水陣。

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Jessie稱自己跟爸爸很懶，不會執屋。她又指出，飯枱是家中一大難題，因為爸爸將房間衣櫃拆了，一次過把雜物堆放在廳中：

最大問題就係張枱，食飯時我同我男朋友屈係房度，咁多多位去食飯，阿爸直程係出面食完飯先返嚟。

她表示，執屋最大目標是一家人可一起在廳食飯，有空間可以撒飛鏢。在執拾過程中，主持亦找出面膜、唱片、海報、舊雜誌等不同類型雜物。

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清理完大廳後，主持小占連同Jessie男友打掃廁所和廚房，並在廁所找到一堆用過的沐浴用品空樽。廁所遍布污跡、雜物，連小占也忍不住揶揄：「污糟過公廁。」

小占在節目中一度問男友，上來Jessie家中第一次見到此情景，會否覺得：「死啦，依條女咁樣，分手啦。」但男友就笑說不介意。

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到廚房位置相對乾淨，男友表示因為自己會煮食，所以已自行清理過。但仍找到不少意想不到的東西，包括一把嚴重生鏽的刀、融掉風乾的膠手套，最恐怖居然是一樽招紙標示著「1978年1月1日」的陳年利賓納…

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另一邊廂，Kathy仔和阿橙來到Jessie房中繼續清理。Kathy仔指Jessie房間比之前更亂，地下只有一個人能走動的位置，東西好像要洶湧出來。她們更在房中找出兩盒過期半年、原封不動的月餅。至於為何不丟掉？Jessie笑稱：

個盒長長方方，可以用嚟當飯枱。

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在經過6、7個小時執屋過程，Jessie的家終於重新還原。她最大感觸是梳化可以放下來，飯枱也得以重見天日。而她亦直言，自己則收獲了一些個人物品收納技巧。

這次執屋過程，阿橙亦分享了一些家居執拾原則：

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責任編輯：羅嘉欣