【全民造星III】以故友盧凱彤作品應戰　林二汶感慨：我不是很好的導師【有片】

▲ 林二汶以故友盧凱彤作品應戰，E-Kids林詠倫30強止步。

《全民造星III》昨晚（12月7日）完成第二輪分組對決、40強進30強的比賽，落敗一方需要由導師選出6位成員淘汰，A、B兩組嚴陣以待。A組導師林二汶用已故戰友盧凱彤的作品《還不夠遠》應戰，贏得評判和觀眾的眼淚，可惜最終還是落敗，經淘汰後現時只剩下11位隊員。

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▲ A3與B2組話第二輪比賽中，由B2組勝出。（節目截圖）

選故友盧凱彤作品應戰

ViuTV選秀節目《全民造星III》戰況激烈，在上周節目舉行第二輪分組對決、40強進30強的淘汰賽，上周五剛播出完所有表演，A組本以2比1領先，昨晚播出的一集評判情歸B組，令兩邊出現平手情況，於是需要進行「終極生死戰」，落敗的一方需要在全隊中淘汰多6名成員。

「終極生死戰」中兩組均以全部組員上陣，由林二汶領軍、梁祖堯作軍師的A組，在過去第二輪比賽中，喜愛以真誠和感性打動觀眾與評審，在「終極生死戰」中亦不例外，林二汶挑選已故好友、At 17隊員盧凱彤的作品《還不夠遠》應戰。

▲ 林二汶選擇已故好友盧凱彤的作品應戰。（節目截圖）

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本來有19位組員的A組，因為敗陣而淘汰了泰倫斯（伍劭行）與Buber（麥詠楠），剩於17位成員背負著隊友的努力傾力演出。

他們為觀眾和評審帶來充滿正能量的表演，除導師二汶，評審之一的梁文禮亦不禁落淚。

▲ 評判之一的梁文禮被感動落淚。（節目截圖）

至於由彭秀慧領軍的B組以英文歌《I Do Care About Us 》來迎戰，帶來截然不同的感覺。

隊員盡顯自己擅長的唱歌或跳舞技巧，帶出強而有力的氣勢，最終從五位評審中得到四盞藍燈勝出回合。

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導師林二汶需要忍痛從剩餘的17位隊員中再淘汰6位。

在宣布結果之前，她語重心長地向眾人道出心底話：「有時候做音樂或者表演，每每拿出真感情真的會好傷。但表演就是一個生命影響生命的過程，所以我熱烈地恭喜你們，你們每一個表演都在做這件事，你們做得好好，多謝你們。我不是一個很好的導師，我沒有任何教人的經驗，對不起。」

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▲ 林二汶向學員的深情剖白。（節目截圖）

林二汶感觸落淚

除了二汶，明白導師苦況的隊員們都不禁落淚。

二汶最終選擇淘汰小新（許紹燊）、Alan（林詠倫）、Travis（歐國成）、JD（戴鎧霖）、旨呈（鄺旨呈）與Sing Sing（黃欣欣），她大讚小新是個真誠和大愛的人，感謝他為團體帶來滿滿的愛，又盛讚Sing Sing是位充滿才能的表演者、為她掙扎了良久。

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▲ 被淘汰的學員旨呈。（節目截圖）

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二汶欣賞一直挑戰自己、沒有留在舒適圈的JD，祝福初為人父的Travis能夠朝著夢想進發同時找到許多「麵包」，還有享樂團的主音旨呈。

其中年齡最大、資歷最深的參賽者，E-kids成員Alan（林詠倫）亦被淘汰，林二汶感觸地謂：「我很感謝這位學員，我想我們所走的路相差不遠，在這個比賽中發現，我錯過去認識一個互相尊敬的同行朋友，相逢恨晚。」

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▲ 30強止步的Alan。（節目截圖）

最後A組剩下的成員包括：顧定軒（Zeno）、雲浩影（Cloud）、羅凱鈴（Judas）、李靜蓮（Alina）、葉巧琳（Mischa）、張進翹（Manson）、趙祥誠（Ben）、林躍翰（John）、夏子涓、楊甯以及陳葦璇。

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而B組的成員人數有19位，遠超A組。成員包括：關嘉敏（卡文）、李明憲（班長）、江宏基（Timo）、龔柯允（馬拉Karen）、方芷欣（方方）、李浩軒（Will）、吳筱茵（Candy）、潘緻慧（Waiwai）、陳康琪（Odi）、王嘉莉、鍾諾言（NY）、張凱娸（KiKi）、丁悅（阿丁）、陳樂頤（阿左）、劉瑞祈（K Lau）、陳毅燊（ANSONBEAN）、黃劍文（Kimman）、張右雨（右雨）以及陳澤言（CY）。

今晚（12月8日）播出的一集將會宣布第二輪分賽對決的賽制。

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