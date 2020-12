【全民造星III】以故友盧凱彤作品應戰　林二汶感慨：我不是很好的導師【有片】

▲ 林二汶以故友盧凱彤作品應戰,E-Kids林詠倫30強止步。

《全民造星III》昨晚(12月7日)完成第二輪分組對決、40強進30強的比賽,落敗一方需要由導師選出6位成員淘汰,A、B兩組嚴陣以待。A組導師林二汶用已故戰友盧凱彤的作品《還不夠遠》應戰,贏得評判和觀眾的眼淚,可惜最終還是落敗,經淘汰後現時只剩下11位隊員。

▲ A3與B2組話第二輪比賽中,由B2組勝出。(節目截圖)

選故友盧凱彤作品應戰

ViuTV選秀節目《全民造星III》戰況激烈,在上周節目舉行第二輪分組對決、40強進30強的淘汰賽,上周五剛播出完所有表演,A組本以2比1領先,昨晚播出的一集評判情歸B組,令兩邊出現平手情況,於是需要進行「終極生死戰」,落敗的一方需要在全隊中淘汰多6名成員。

「終極生死戰」中兩組均以全部組員上陣,由林二汶領軍、梁祖堯作軍師的A組,在過去第二輪比賽中,喜愛以真誠和感性打動觀眾與評審,在「終極生死戰」中亦不例外,林二汶挑選已故好友、At 17隊員盧凱彤的作品《還不夠遠》應戰。

▲ 林二汶選擇已故好友盧凱彤的作品應戰。(節目截圖)

本來有19位組員的A組,因為敗陣而淘汰了泰倫斯(伍劭行)與Buber(麥詠楠),剩於17位成員背負著隊友的努力傾力演出。

他們為觀眾和評審帶來充滿正能量的表演,除導師二汶,評審之一的梁文禮亦不禁落淚。

▲ 評判之一的梁文禮被感動落淚。(節目截圖)

至於由彭秀慧領軍的B組以英文歌《I Do Care About Us 》來迎戰,帶來截然不同的感覺。

隊員盡顯自己擅長的唱歌或跳舞技巧,帶出強而有力的氣勢,最終從五位評審中得到四盞藍燈勝出回合。

導師林二汶需要忍痛從剩餘的17位隊員中再淘汰6位。

在宣布結果之前,她語重心長地向眾人道出心底話:「有時候做音樂或者表演,每每拿出真感情真的會好傷。但表演就是一個生命影響生命的過程,所以我熱烈地恭喜你們,你們每一個表演都在做這件事,你們做得好好,多謝你們。我不是一個很好的導師,我沒有任何教人的經驗,對不起。」

▲ 林二汶向學員的深情剖白。(節目截圖)

林二汶感觸落淚

除了二汶,明白導師苦況的隊員們都不禁落淚。

二汶最終選擇淘汰小新(許紹燊)、Alan(林詠倫)、Travis(歐國成)、JD(戴鎧霖)、旨呈(鄺旨呈)與Sing Sing(黃欣欣),她大讚小新是個真誠和大愛的人,感謝他為團體帶來滿滿的愛,又盛讚Sing Sing是位充滿才能的表演者、為她掙扎了良久。

▲ 被淘汰的學員旨呈。(節目截圖)

二汶欣賞一直挑戰自己、沒有留在舒適圈的JD,祝福初為人父的Travis能夠朝著夢想進發同時找到許多「麵包」,還有享樂團的主音旨呈。

其中年齡最大、資歷最深的參賽者,E-kids成員Alan(林詠倫)亦被淘汰,林二汶感觸地謂:「我很感謝這位學員,我想我們所走的路相差不遠,在這個比賽中發現,我錯過去認識一個互相尊敬的同行朋友,相逢恨晚。」

▲ 30強止步的Alan。(節目截圖)

最後A組剩下的成員包括:顧定軒(Zeno)、雲浩影(Cloud)、羅凱鈴(Judas)、李靜蓮(Alina)、葉巧琳(Mischa)、張進翹(Manson)、趙祥誠(Ben)、林躍翰(John)、夏子涓、楊甯以及陳葦璇。

而B組的成員人數有19位,遠超A組。成員包括:關嘉敏(卡文)、李明憲(班長)、江宏基(Timo)、龔柯允(馬拉Karen)、方芷欣(方方)、李浩軒(Will)、吳筱茵(Candy)、潘緻慧(Waiwai)、陳康琪(Odi)、王嘉莉、鍾諾言(NY)、張凱娸(KiKi)、丁悅(阿丁)、陳樂頤(阿左)、劉瑞祈(K Lau)、陳毅燊(ANSONBEAN)、黃劍文(Kimman)、張右雨(右雨)以及陳澤言(CY)。

今晚(12月8日)播出的一集將會宣布第二輪分賽對決的賽制。

