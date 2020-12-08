【3個爸爸】同志父親離婚後與女兒男友再婚　女兒願捐卵祝福：盼他們有更多孩子

▲ 英國同志爸爸Barrie 與男伴離婚後，跟女兒前男友再婚，並找代孕誕下女兒。

英國首對同志爸爸Barrie 與Tony一直受大眾注目，2人結婚時找了代孕育有5孩子。早前2人離婚，爸爸戀上女兒的前男友另組家庭，代孕母於9月更誕下女嬰。女兒得知爸爸與前男友在一起，由起初接受不來，至近日大力支持他們，更表示願意捐出卵子，希望「爸爸們」育有更多孩子。

▲ 同志爸爸Barrie（左）與女兒（中）的前男友Scott （右）結婚，並找代孕誕下女嬰。（圖片︰donbarrie IG）

英國首對同志爸爸

據英國《每日郵報》報道，英國50歲富豪Barrie Drewitt-Barlow與同性伴侶55歲Tony相愛32年。於1999年，2人靠孕母及人工授孕誕下一對龍鳳胎，成為了當地首對同性戀爸爸，之後陸續靠代孕誕下3名兒子，共育有5名子女。

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現時Barrie與Tony離婚了，之後Barrie戀上小25歲的男友Scott Hutchison。Scott是雙性戀者，是現年21歲女兒Saffron的前男友，2人拍拖數個月後分手，之後爸爸Barrie搭上Scott，2人相戀結婚。當爸爸告知女兒Saffron離婚，以及跟她的前男友開始新戀情並結婚，女兒起初接受不來。

對於爸爸離婚後很快再婚，我很不高興。他應該等待，並讓我釐清感受，加上我認為這是對Dad（Tony）很不公平。

父與女兒前男友再婚

5名孩子現時已接受了新的家庭關係，家中有3名「爸爸」，他們對Barrie、Tony及Scott的稱呼，分別是「Daddy」（爹哋）、「Dad」（爸爸）及「Stepdad」（繼父）。Barrie跟Scott在9月「誕」下女兒，代孕母為2人生下BB女Valentina。

▲ Barrie跟女兒Valentina自拍。（圖片︰donbarrie IG）

Saffron近日接受雜誌訪問時表示，現時很支持爸爸們的決定，很高興父親與Scott找到幸福，直言願意捐卵予他們：

我很喜歡他們代孕的女兒Valentina，我願意捐卵來讓他們育有更多孩子。

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Barrie非常感謝女兒的心意，只是考慮到輩分問題，暫時不考慮接受女兒好意。而日前，Barrie、Scott帶同細女Valentina一起出席家庭聚會，在充滿聖誕氣氛的佈置下拍下多家庭照。此外，3人一起遊迪士尼，很溫馨。

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責任編輯︰王明芳