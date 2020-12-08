【新冠肺炎】葵盛西邨8座增5宗確診個案　感染擴散再多4個樓層住戶感染

▲ 葵盛西邨8座5樓再全層居民昨晚緊急撤離檢疫。

爆發群組感染的的葵盛西邨8座，今日亦有5宗確診個案，該廈累計18宗個案。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，葵盛西邨8座了5樓現有8個單位出現個案，而其他樓層都出現染疫個案，包括4、7、8、13樓，顯示不止5樓受污染，有共用環境及設施受污染。而昨日衞生署收約1000提供檢測樣本樽，全幢大廈約3,100人，未有具體檢測數未，相信大多居民已檢測。

群組最早發病的患者是一名77歲男士（個案編號：6256）已於11月20日感到不適，其後於24日去檢測，惟因採樣不好需重新檢測，耽誤檢測時間，直至27日才去檢測，惟其25歲家人已於25日開始發病，經檢測後先確診，男病人最終在28日於在檢疫中心後確診。

她又指，其他患者於11月23日後發病，病人若逗留社區愈耐，未能入院求醫隔離，有機會污染環境，患者有病徵時可以透過短距離的空氣傳播，當另一個人經過時，而空氣亦不算流通，有機會因而受到感染。

此外，昨晚5樓有98個住戶被送往檢疫中心，未能聯絡5個單位，至今早找到其中2個單位，餘下3個單位交由警方聯絡。

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記者：蘇文軒