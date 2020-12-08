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【城巴謀殺案】工程師涉城巴殺女友　陪審團一致裁定謀殺罪成法官押後判刑

社會 17:20 2020/12/08

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年輕工程師涉城巴殺女友，被陪審團一致裁定謀殺罪成，法官押後判刑。

年輕工程師疑不滿女友參與大學迎新營，及恐怕女友舉報他以兩人性愛片段作威脅，遂於城巴上以利刀狂插女友逾30刀致死，工程師早前否認謀殺罪受審。7人組成的陪審團今（8日）經過約6小時商議後，一致裁定被告謀殺罪成。不過，由於針對判囚終身的被告，長期監禁刑罰覆核委員會日後或會重新審視被告刑期，法官因此將案件押後，以待辯方就此作出陳詞及判刑。

涉案被告吳欣鍵（25歲）被控於2017年9月16日，在柴灣謀殺20歲女死者李倩姮。

審訊期間控方案情指，被告與死者於2016年7月在網上相識後發展為情侶，後來死者發現被告是一名「控制狂」，而本案的觸發點，就是兩人為著死者可否參加大學迎新營而起爭執。庭上錄音透露，被告擔心死者於迎新營中被「抽水」，曾提議陪同死者一同出席迎新營。

事件其後發展至兩人鬧分手，而兩人交往期間，曾拍下一些性愛短片和相片，死者希望取回該些短片和相片，兩人又為此拉鋸，死者擔心被告另有存檔，被告亦擔心死者會報警指他用短片和相片要脅死者。

後來於2017年9月16日案發當天下午，被告乘的士前往死者寓所附近買了一把刀，並於巴士站尾隨死者上車。在巴士上，被告突然從背包取出利刀，狂插死者的胸口及背部，死者血流如注，當場死亡。

被告其後在車廂走廊用刀多次插向自己胸口等部位，再衝向車窗，隨後再以車廂內的鎚仔擊破車窗，一躍而下，倒臥於行人路上。

辯方則以被告於案發時精神失常為辯護理由，指被告對案發當日的記憶僅至下的士一刻，再有記憶的時候，已是在醫院醒來的一刻，換言之，他對案發經過毫無記憶。因此被告曾表示願意承認誤殺罪，但不獲控方接納。

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記者：楊詠渝

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