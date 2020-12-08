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【冬天湯水】皮膚乾燥口乾眼乾　中醫推介湯水清熱潤肺潤膚【附做法】

保健美顏 17:07 2020/12/08

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熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

中醫推介湯水清熱潤肺潤膚，適合冬天飲用。

踏入冬天，容易皮膚乾燥、口乾。註冊中醫師梁尹倩（Cinci）近日在「CheckCheckCin」facebook專頁表示，白菜是冬季當造的蔬菜，可配搭清熱潤肺的食材煲湯，適合冬天飲用。

梁醫師表示，雖然一年四季都有白菜，但冬季當造的出品更為光鮮飽滿，有清熱除煩、生津利水、通便的功效。若用白菜煲湯，通常會配搭菜乾，與白菜合稱為「金銀菜」。菜乾為白菜曬乾而成，功效與新鮮白菜相若，可令湯水味道更濃郁。金銀菜適合秋冬乾燥天氣食用，有助清理臟腑之熱，紓緩因乾燥引起的咽喉發炎、乾咳等症狀。

另外，在湯水中加入滋陰潤肺的雪耳、潤肺健脾的無花果，有助紓緩乾燥症狀。在湯水中適當添加雪梨、海底椰、花旗參、霸王花等食材，有助清熱潤肺。

推介湯水

金銀菜雪耳馬蹄湯

功效：清熱潤肺，紓緩皮膚乾燥、口乾、眼乾等症狀。

材料：大型白菜1棵、白菜乾40克(約1両)、紅蘿蔔2根、雪耳1朵、馬蹄8粒、蜜棗2枚

做法：
1. 所有材料洗淨，紅蘿蔔去皮切塊；雪耳浸泡至軟身後去蒂；馬蹄去皮，用刀背拍一拍備用。
2. 鍋中加入2500毫升水，放入全部材料，武火煮至水滾，調文火煮1.5小時，最後下鹽調味即可。

內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

————————

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

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責任編輯：黃泳欣

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