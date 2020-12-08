【走出低谷】魯文傑曾對事業未如意感心灰　柳暗花明組家庭享天倫樂

▲ 魯文傑於浸大執教鞭傳承戲劇。

某些人當事業到樽頸位或遇低潮時，只懂埋怨或繼續沉淪，亦有些人積極找正路，而魯文傑就是後者，只因當年他懂得轉念。

加入電視圈近28年的魯文傑，早年在TVB發展不順遂，捱足10多年也只是演閒角的「綠葉」，最終他選擇跳出舒適圈，主力向話劇界發展兼執教鞭當戲劇系教師，在另一範疇繼續逐演藝夢。

魯文傑接受TOPick專訪指，覺得要於現實及追夢中要找個平衡：「每人也有理想，但要曉得變通，追夢的同時，也要照顧生活的需要。」

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▲ 魯文傑知足常樂。（黃建輝 攝）

拍廣告受注目

魯文傑在20歲那年因拍攝維他奶廣告即受注目，似乎是耀目新星，可是命運卻非如此。

1992年獲邀加入TVB擔任兒童節目主持《閃電傳真機》，原來在此前他曾有機會當歌手：「當時就讀中五，某日有個男人由地鐵站跟著我到葵芳，正感到奇怪時，他突然衝上前問我有否興趣做歌手，那刻不知發生甚麼事。」

過了兩天，魯文傑到公司試音，見牆壁貼了張智霖及蔣志光的海報，才相信對方並非騙人。不過年少的他卻沒想過發歌星夢：「試音後沒再去跟進，自己都放棄，一來有點害怕，二來沒想過入行做大明星，倒不如努力讀書。」

▲ 魯文傑曾拍攝某豆奶廣告。

魯文傑一度意志消沉

後來，他於演藝學院讀書期間加入TVB，遊走於電視跟舞台劇兩大範疇，對於魯文傑來說是頗辛苦：「有機會在電視台實踐是好事，不過感覺有點兒兩頭不到岸，我未學得精，但又要參與演出，所以做得不夠好。95年被潘嘉德安排去拍劇，當時有點害怕，始終舞台跟拍劇不相同，不懂得遷就機位。」

當了5年的《閃電傳真機》主持，魯文傑被調往戲劇組，當中在1997年於《鑑證實錄》演林保怡的弟弟，戲份不少兼令人留下印象，可惜之後被派演閒角，感心灰的魯文傑曾一度很消沉。

他說：「某次跟陸駿光演一場戲，他沒有對白，反而我有句對白，我直接跟他說：『我不說啦，由你說吧，我真的不想說』，結果那句對白給了他，現在回想是不應該，這不夠專業。」

▲ 魯文傑畢業於演藝學院。 (被訪者提供)

憑舞台劇奪獎

常常被派演每集只得一句對白的角色，令魯文傑感無癮：「當時流行賺騷錢，不用說對白，只要坐定定見到樣就有錢，我反問為何要做到這樣呢？很浪費時間吧，當然電視台有其規矩，你不喜歡的話可以不玩這遊戲。」

最終魯文傑決定不玩這「遊戲」，於2012年離開TVB的他轉投港視，其後港視不獲發牌，他在廖啟智引薦下於浸大兼職教授戲劇，另於海洋公園擔任項目經理，不過他未有放棄演藝工作，主攻話劇界的他曾憑《爆谷殺人狂》獲得香港舞台劇獎「最佳男配角」。

▲ 魯文傑曾演出不少舞台劇。

追夢與現實取平衡

他豁達表示：「馬死落地行，不一定要捱到做到主角為止，我依然從事表演工作，教授的也是戲劇課程，不一定出現在螢幕上才為之表演者。很怕某些人磨爛蓆或說會等到，可能我有家庭負擔，金錢上真的應付不來，所以要想辦法。」

魯文傑明白要於追夢及現實生活取平衡：「要懂得變通，任何人都擁有理想，可能某些人16歲就達成夢想，但某些要等到60歲，不可以硬著要去追夢，追夢的同時都要填補生活的需要，而且娛樂圈很靠運氣及際遇。」

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▲ 魯文傑在理想與現實取平衡。（黃建輝 攝）

教學相長互尊重

於浸大兼職教授戲劇已5年的魯文傑，跟學生相處亦相互啟發：「起初都怕倚老賣老，幸好我會自我反省，從其他人身上我都學會東西。我經常教人別把自己看得很高，不要自覺『我識演戲，你唔識。』，大家要相互尊重。」

另外，魯文傑於2015年為海洋公園「哈佬喂」擔任項目經理，亦令他另有體會：「起初以為好易掌握，怎料原來要處理很多文書工作，初初不懂用Word、Excel等軟件，要向年輕同事請教。另外令我對服飾了解加深，因為每套嘩鬼的造型不同，起初不敢給意見，之後會分享自己的想法。」

▲ 魯文傑享家庭樂。（黃建輝 攝）

事業上覓新出路，魯文傑於2016年亦踏入人生另一階段，跟同是話劇演員的Pinky結婚，太太同年誕下兒子。

夫婦間年齡差距16載，他坦言起初曾擔心：「很信老一輩所說要忍讓，無論男女朋友或兄弟姊妹。經常鬥氣，常覺得自己說的才是道理，這樣是否太小學雞呢？或許對方說的話你未必認同，但夫婦關係是分割不掉，有些人覺得大不了離婚，為小小事鬧離婚有需要嗎？尤其男人需要去忍讓。」

▲ 魯文傑跟妻兒。

魯文傑的兒子Jathan已經6歲，直言兒子遺傳了二人的演戲細胞，惟性格較害羞，故他打算安排兒子學話劇：「兒子去面試班時較怕醜欠自信，希望透過接觸戲劇令他面對陌生人會比較放鬆。」

他自覺當上爸爸後成熟不少，事事以家庭為先：「多了份責任感，以前的我性格樂觀愛玩耍，只管做自己喜歡的事，現在會為兒子及太太想深一層，反而演藝事業並非一切。」事業，只是人生的其中一部份，家庭親情才是一生一世。

場地：夕拾x閒社 Mellow Out

記者：游艾維