涉城巴殺女友工程師謀殺罪成　殺女友前約晚膳好友未應約感後悔

▲ 被告吳欣鍵好友曾昭銘早前到高等法院作供。(經濟日報資料圖片)

被告吳欣鍵的測量工程師好友於審訊中，曾出庭擔任控方證人，並於庭上供稱，事發當日被告向女友行兇前，被告曾邀請他一起吃晚飯，惟他當日太繁忙故未有答應赴約。好友事後坦言，猜想該訊息是被告向他發出的最後求救訊號，他坦言「呢件事應該係後悔一世」。

被告吳欣鍵（25歲）的好友曾昭銘早前於庭上供稱，他於大學期間與被告相識，兩人交談內容主要環繞被告與女友之間的事，曾昭銘並形容被告與死者之間的關係並不穩定，「三日一小鬧，五日一大鬧」。

案發當日下午約2時多，被告曾向曾昭銘發送whatsapp 訊息，問及當晚可否一起吃晚飯，惟曾昭銘因太繁忙而沒有應約，最終被告於當日下午約4時向女友行兇。

曾昭銘於作供後被問及當日未有應約時，他坦言「呢件事應該係後悔一世」，因為他回想起來，當日被告相約他吃飯，應該是最後的求救訊號，但他直至當日約5時才看到該訊息，並因太繁忙而拒絕了邀約，但當時被告已將女友殺害。

曾昭銘又形容被告平日情緒平靜，因此他得悉好友殺害女友後，都感到十分震驚，並坦言於庭上作供時不敢望向對方。對於好友被前女友形容為「控制狂」，曾昭銘亦表示認同，他印象中被告曾因其中一名女友在連登討論區上，加入了一個「排九」群組而大為憤怒。



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記者：楊詠渝