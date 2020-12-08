  • 20°C
香港時間 : 20201208日 (二) 20:14
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

涉城巴殺女友工程師謀殺罪成　殺女友前約晚膳好友未應約感後悔

社會 17:43 2020/12/08

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

被告吳欣鍵好友曾昭銘早前到高等法院作供。(經濟日報資料圖片)

被告吳欣鍵的測量工程師好友於審訊中，曾出庭擔任控方證人，並於庭上供稱，事發當日被告向女友行兇前，被告曾邀請他一起吃晚飯，惟他當日太繁忙故未有答應赴約。好友事後坦言，猜想該訊息是被告向他發出的最後求救訊號，他坦言「呢件事應該係後悔一世」。

被告吳欣鍵（25歲）的好友曾昭銘早前於庭上供稱，他於大學期間與被告相識，兩人交談內容主要環繞被告與女友之間的事，曾昭銘並形容被告與死者之間的關係並不穩定，「三日一小鬧，五日一大鬧」。

案發當日下午約2時多，被告曾向曾昭銘發送whatsapp 訊息，問及當晚可否一起吃晚飯，惟曾昭銘因太繁忙而沒有應約，最終被告於當日下午約4時向女友行兇。

曾昭銘於作供後被問及當日未有應約時，他坦言「呢件事應該係後悔一世」，因為他回想起來，當日被告相約他吃飯，應該是最後的求救訊號，但他直至當日約5時才看到該訊息，並因太繁忙而拒絕了邀約，但當時被告已將女友殺害。

曾昭銘又形容被告平日情緒平靜，因此他得悉好友殺害女友後，都感到十分震驚，並坦言於庭上作供時不敢望向對方。對於好友被前女友形容為「控制狂」，曾昭銘亦表示認同，他印象中被告曾因其中一名女友在連登討論區上，加入了一個「排九」群組而大為憤怒。
 

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

記者：楊詠渝

最高瀏覽

【死亡直播】為7800元直播打賞惡整懷孕女友　零下幾度僅穿內衣反鎖露台致一屍兩命
12:01 2020/12/07
【死亡直播】為7800元直播打賞惡整懷孕女友　零下幾度僅穿內衣反鎖露台致一屍兩命
【防疫措施】消息：政府考慮進一步收緊防疫措施　包括晚上6時後禁堂食
今日 09:23
【防疫措施】消息：政府考慮進一步收緊防疫措施　包括晚上6時後禁堂食
【防疫措施】林鄭月娥宣布食肆晚上6時後禁堂食　關閉健身中心及體育處所等
今日 10:03
【防疫措施】林鄭月娥宣布食肆晚上6時後禁堂食　關閉健身中心及體育處所等