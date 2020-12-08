【家居意外】吸塵機吸力強1歲男童手仔捲入燒傷　傷口細菌感染發高燒出疹險死

▲ 英國一名1歲多男童小手，被吸塵機強勁吸力捲入並燒傷。

父母一個不留神，家中年幼的孩子隨時出意外。英國一名1歲多男童的小手，被吸塵機強勁的吸力捲入而燒傷，由於傷口細菌感染，令他出現高燒、嘔吐、腹瀉及出疹情況，更差點賠上性命。男童的媽媽形容這個經歷太恐怖，希望其他父母警惕，以免同類的家居意外發生。

據英國《太陽報》（The Sun）報道，來自沃里克郡（Warwickshire）的45歲媽媽Louise Chester，今年10月在家中使用直立式吸塵機後放在牆邊，怎料其1歲多的兒子Henri Chaudry趁媽媽不為意時，按下吸塵機的開關，吸塵機吸力強把他的小手捲入並燒傷。

手指及手掌燒傷住院

Louise憶述她當時已將吸塵機關閉，回頭卻看到Henri試圖踢開吸塵機並開啟，她隨即把兒子拉出來，可是因吸塵機高速轉動，Henri的手不到5秒已遭殃慘被燒傷。她指兒子兩隻手指及手掌都受傷，鮮血直流，痛得尖叫發抖，他的妹妹也嚇得哭起來。

媽媽召喚救護車，將兒子送入醫院接受治療及包紮，不過他們回家後，Henri發高燒、嘔吐、腹瀉及全身出疹，因而再度送進兒童醫院。經醫生檢查後，發現他的傷口受細菌感染，引發「中毒性休克綜合症」（Toxic shock syndrome，簡稱 TSS），住院5日後才出院。她對兒子受傷感到難過︰

幾天後我仍無法停止哭泣，他（兒子）一定因燒傷而感到痛苦，這令人相當心碎。

批評吸塵機設計有問題

Louise指「這個經歷太恐怖」，又批評該款售價199英鎊（約2,100港元）的吸塵機設計有問題，開關容易開啟，對小朋友來說很危險，而且認為吸塵機底部應設有保護裝置，避免小朋友伸手入內。

她希望分享自己的經驗，提醒大家使用吸塵器時注意安全，以免更多孩子遭受類似的後果，同時呼籲該品牌改善吸塵機的設計。

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責任編輯︰王明芳