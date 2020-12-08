美國星巴克為前線工作人員送贈免費咖啡　答謝疫情期間付出的努力

▲ 美國星巴克（Starbucks）日前宣布，將為前線工作人員提供免費咖啡，以感謝他們在疫情期間所付出的貢獻。

美國新冠肺炎疫情未見遏止，於5日内急增過百萬宗確診個案，而住院患者人數也破紀錄。美國星巴克（Starbucks）日前就宣布，將為前線工作人員提供免費咖啡，以感謝他們在疫情期間所付出的貢獻。

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據外媒CBSNEWS報道，Starbucks一直在支持醫護人員的事務上不遺餘力。自三月下旬至五月份，公司已向前線工作人員免費送贈超過200萬杯咖啡；而星巴克基金亦捐贈超過100萬美元（約港幣775萬元）予前線醫護人員，為他們提供個人防護設備、基本醫療用品、護理包、手寫信件及精神衛生資源。

星巴克全球社會影響副總裁Virginia Tenpenny表示，「2020年是非常艱難的一年，特別是對於為我們社區服務的前線工作人員而言，更是艱難。星巴克公司希望透過簡單微小的心意和一杯咖啡，向支持和保護我們的醫護人員表示由衷的感謝。」

是次最新的響應活動是在12月份舉行，所有前線工作人員，包括醫生、護士、警務人員、消防員、護理人員、牙醫、牙科保健員、精神衛生工作者、醫院工作人員（包括看門人、病房監護人員、保安人員），以及現役軍人等，都可以在美國全線星巴克公司和部分特許經營店兌換一杯免費的中杯（Tall）咖啡，同時適用於熱飲或冷飲。而且，是次優惠並無任何次數限制，前線工作人員可直接在星巴克門市兌換，或是透過使用「FREECOFFEEE」代碼於網上預訂。

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此外，星巴克同時也有採取一系列支持醫護的行動，包括向全國精神疾病聯盟捐贈10萬美元（約港幣75萬元），以及承諾向5萬名前線工作人員提供禮品卡和護理套裝等，以備不時之需。

責任編輯：施雯雯