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【童顏爸爸】黃一山大仔患罕病細仔英國讀大學　好爸爸細龜搏命拍戲年花過千萬養兒

育兒經 17:48 2020/12/08

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

黃一山在內地撈得風生水起，所賺到的錢大部分都放在兩名兒子身上。

有「周星馳御用配角」之稱的「細龜」黃一山近年在內地撈得風生水起，今年中港演藝圈受疫情影響，很多幕前幕後都開工不足，但細龜仍能逆市狂接job接下15部網絡電影，細龜如此搏命拍戲，一切全為了兩名兒子的醫藥費及學費。

現年56歲的黃一山，外表童顏，多年來變化不大，身形矮小、架上圓框眼鏡成為他的招牌樣，近年都在內地拍戲搵食。隨著內地疫情緩和，影視界陸續復工，人脈廣闊的細龜亦一口氣接下了15部網絡電影，細龜亦在微博不斷更新工作照，可見他賺人仔賺到笑。

黃一山一家四口生活美滿。（微博圖片）

細龜努力拍戲的背後，一切全為了養妻活兒。細龜於1995年迎娶內地妻子杜婷婷，同年誕下大仔黃頌衡，5年後再誕細仔黃頌匡，組成一家四口。

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大仔身體機能衰退不良於行

惟大仔讀小學時，開始發現其記憶力差、手震及走路失平衡，8歲時證實患上先天罕見病「腦白質發育不健全」症，細龜曾指出，全港只有3個病例，患者會身體機能衰退，不良於行，將來甚至有機會失明。細龜稱兒子連拿起水杯都有困難，因腦部未能傳遞訊息給雙手去拿取。

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快將25歲的大仔現已不良於行，需靠輪椅出入，由細龜太太負責照顧起居飲食，細龜則努力賺醫藥費。至今細龜和太太已經毫無怨言，還認為「照顧人是一種福氣」，會好好珍惜與大仔相處的時光。

細龜和太太陪細仔去英國開學兼遊覽。（微博圖片）

細仔考入UCL世界排名前十

細仔黃頌匡則是一名學霸，早年在內地就讀國際學校Ulink College（ULC），去年高中畢業後，考入英國倫敦大學學院（University College London，UCL），成為千億新抱徐子淇的師弟。

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於最新的2021年QS世界大學排名中，英國倫敦大學學院世界排名第10，全英排名第4，令細龜和太太感到非常驕傲，還專程飛到當地陪兒子開學。

細龜曾向傳媒透露，兩名兒子的學費和醫藥費，每年便花掉超過千萬元，細龜將大部分賺到的錢都放在兒子身上。他對此無怨無悔，認為投資在小朋友身上，比投資任何東西都值得，因為知識等於財富，做爸爸的責任就是要好好教育下一代，讓一家人安好。

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責任編輯︰林綺玲

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