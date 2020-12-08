【認知障礙】 傍晚突感沮喪焦慮或迷失方向 醫生：長者患上認知障礙先兆

最近因疫情令子女與長者在家中相處的時間更多，不少子女容易發現長者每每開始在傍晚時份行為便會出現巨大變化，在醫學上統稱為「日落症候群」(Sundown Syndrome)，在認知障礙人士中甚為普遍。本港內科專科醫生陳鎮中指出，如異常的情況重覆達數天或以上，子女或照顧者應儘快陪同長者咨詢醫生。

長者在傍晚時份會開始容易感到煩躁不安、困惑、多疑，甚至是出現沮喪或焦慮等情緒，還可能會叫喊、容易迷失方向或出現幻聽幻覺等，這些在日落才開始出現的混亂狀態，在醫學上統稱為日落症候群 (Sundown Syndrome) ，是長者患上認知障礙的重要線索。

研究指出，每年約有10-15%輕度認知障礙 (MCI)人士逐步衰退至認知障礙症，較一般長者發病機會高出5-10倍，惟目前醫學界沒有藥物延緩病情惡化，必須透過多管齊下的生活模式調整，包括認知訓練、健腦運動及營養干預等才可有效控制情況惡化，其中營養干預為重要一環，且越早介入，效果越佳。

腦神經科專科醫生黃家星醫生引述最新國際研究指出，服用「特定營養組合」3年，有效大幅減慢認知能力及記憶力衰退，其中可延緩記憶力衰退近8成，減慢日常生活自理能力衰退達45%，有效減慢腦萎縮，特別是負責記憶力的海馬體，其萎縮幅度比對照組減少達1/3。

黃家星醫生解釋，這是由於腦部神經細胞需要多種特定份量的關鍵營養素，如維他命B、膽鹼、尿苷酸和奧米加三脂肪酸等，才能產生協同作用，以抗衡腦部突觸萎縮而導致記憶力衰退及認知能力下降的問題。

臨床心理學家黃沛霖博士表示，認知障礙症照顧者的面對患者起伏不定的情緒、日常自理及睡眠問題等，令他們百上加斤。早前有研究顯示，及早以「特定營養組合」介入不但可有效改善患者情緒行為如情緒冷漠、躁動及睡眠質素等，亦可對進行日常生活如在家及外出活動等有正面幫助，從而減輕照顧者的身心負擔。

黃家星醫生強調，不少有認知障礙的長者因疫情關係不能外出接受認知訓練或做運動，直接影響了生活模式調整的其中兩大範疇，建議照顧者可在營養干預方面多加留意。

責任編輯：羅嘉欣