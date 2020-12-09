【好人好事】筆友義工以文字溫暖獄中人　最感動獲邀出席囚友結業禮

▲ Jason和Sarah是友愛會的義工，也是一班在囚人士的筆友，為在囚人士提供一點心靈慰藉。

較為年青的一代，大抵沒有聽過「筆友」這用語，那是一種僅限於文字上的關係，即透過書信來交友。在科技發達的今天，竟有人仍要靠此方式來聯繫？Jason和Sarah是友愛會的義工，也是一班在囚人士的筆友。囚友未必每個都有親人探望，但他們在獄中也渴望得到他人關心得到一點心靈慰藉，因此Jason和Sarah便充當囚友們的聆聽者，以文字安慰獄中人。

▲ 不少囚友都喜歡在信中畫畫，Jason和Sarah都視為最珍貴的禮物。（陳靜儀攝）

Jason和Sarah是友愛會的義工，分別加入了5年及3年，Jason純粹希望利用空餘時間幫助別人，他偶然在網上看見友愛會招募義工，因而參加；Sarah則因為幾年前有一位好友犯事被判入獄，Sarah很想知道她在獄中過著怎樣的生活，便上網搜尋資料，然後她看到一條友愛會的宣傳片，覺得服務很有意義，便決定申請做筆友義工。

小心說話免祝福變傷害

現代人已甚少執筆寫信，Jason和Sarah也笑言開始的時候有點吃力，應該如何打開話匣子、有甚麼說話要避忌等，都是他們需要摸索的技巧。

我最初跟囚友通信會祝她們『如期出冊』，但有資深義工提醒這句說話不太好，萬一對方是終身囚犯，就會傷害到對方，而我們是不會主動詢問對方犯了甚麼事或刑期多久等問題。

因此，Jason和Sarah跟新「朋友」開始通信時，多會閒話家常，說說家裏的寵物、旅遊的經歷、香港市面的現況等等。

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友愛會的服務對象，是一些沒有家人探望的在囚人士，因此他們都視義工們為傾訴對象，希望有人聆聽自己的心事，久而久之，雙方亦建立了一份感情。

成最佳聆聽者

Sarah曾經到羅湖監獄探望一位因從內地來港非法工作而被捕的女囚友，對方一見Sarah就歇思底里地哭過不停，然後向Sarah訴說出自己悲慘的身世及遭遇。在獄中女囚友沒有朋友，更不敢與任何人說話，因此面對著一個關心自己的陌生人，女囚友一下子就將多個月來的鬱結都宣洩出來，隨後Sarah跟對方開始通信，並透過安慰、鼓勵的說話令對方振作起來，Sarah說︰

最感動是她在出獄前的晚上，她深夜寫了一封兩頁紙的感謝信給我，說第一次跟我見面以及之後跟我通信，覺得心情舒服得多，亦很高興即使在獄中，都有人願意聆聽她。

至於Jason，他同樣有不少難忘的經歷，此時他向記者展示出一張相片，並說出他跟一個年輕囚友的故事。

出席囚友結業禮畢生難忘

「我數年前認識了這位南美裔的年青人並開始成為筆友，因為他的母語是俄語，不太懂英文，我便鼓勵他在獄中讀英文。懲教署每年都有一個證書頒發典禮，對在獄中進修而又考試合格的囚友作出加許，結果這位年青人不但完成了英文課程，更取得好成績，然後他寫信邀請我出席典禮。我們從未見過對方，記得當日在頒獎禮上首次相認，大家都有點激動，那場面實在很難忘。」

當日每位得獎的所員只有兩個合照機會，年青人在香港沒有家人，因此就用了其中一個限額來跟Jason合照，另一個則貢獻了給其他囚友，因此此照片來得非常珍貴。

▲ Sarah每次翻看那位內地女囚友寫給她的感謝信，都感到非常欣慰。（陳靜儀攝）

經過數月甚至數年的書信來往，Jason和Sarah均表示跟囚友們好像成為了交心的朋友，每當囚友出冊，感覺既開心亦有點不捨，因為守則規定，囚友出獄後就要跟義工終止聯絡，而留下來的書信就彷彿是一段段關係的見證。

書信記載每段關係

他們對每一封信都珍而重之，記者看見不少信上都繪滿圖畫，兩人就如數家珍般逐一介紹︰「這個囚友經常畫卡通，她的卡通很美；這個囚友最愛畫花，應該是上水彩畫堂時畫的，這些水彩的效果很特別；這是我生日時囚友送的生日卡……」即使素未謀面，但透過文字使獄中人得到慰藉和重拾希望，友愛會的義工們都是他們的心靈天使。

記者︰Maria