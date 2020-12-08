退休女警長涉強吻青年非禮罪脫　3項普通襲擊罪成罰4500元

▲ 退休女警長涉強吻政見不同男子非禮罪脫，就3項普通襲擊罪罰款共4500元。(經濟日報資料圖片)

68歲退休女警長涉於去年9月初在長沙灣海麗邨公園因政見不同與人爭執，期間涉強吻年輕男子嘴巴，及後趨前恐嚇對方「我再錫添呀」，並用手拍打對方手機致撞到對方面頰。婦人否認猥䙝侵犯及普通襲擊等3罪，經審訊後，裁判官今（8日）於西九龍裁判法院裁定猥䙝侵犯罪名不成立，但改判交替控罪普通襲擊罪成，判罰款4,500元。

被告吳葉淑芬（68歲）被控1項猥䙝侵犯罪及2項普通襲擊罪。控罪指，被告於2019年‪9月5日‬在長沙灣海麗邨海和樓公園猥褻侵犯，及兩度襲擊男子X。

裁判官今裁決時指，控方案情指出，被告於案發當日因政見而與人爭執，事主因聽到有人打人而拿出手機拍攝，其後被告用嘴輕吻事主嘴部，事主即時後退、抹嘴及推開被告，未幾被告趨前及向事主稱「我再錫添呀」，事主一度後退，其後有途人介入兩人之間調停，而當時事主持手機拍攝，被告伸手拍打事主手機，手機撞向事主面頰。

裁判官指，控方傳召事主及1名用手機拍下現場情況的途人出庭作證，兩名證人證供清晰明確，沒有不合邏輯之處，亦與錄影片段一致，接納兩人為誠實可靠的證人。

裁判官續指，惟猥褻侵犯罪涉及多項元素，以本案而言，親吻嘴唇這行為屬於可屬猥褻性的行為，但與撫摸私處等行為不同，控方仍須證明當時被告有猥褻意圖。

裁判官指考慮到當時環境，被告與事主屬於敵對關係，不認為被告有猥褻意圖，遂裁定猥褻侵犯罪名不成立，惟被告當時確有侵犯行為及侵犯意圖，遂依例改判交替控罪普通襲擊罪成。

就另兩項普通襲擊罪，裁判官指雖然辯方陳詞被告說「我再錫添呀」時，只是一時戲言，惟被告當時有趨前行為，而事主亦有後退，被告有實際行動，並非一時戲言；而被告拍打事主手機時，雖有人阻隔，但被告仍伸手拍打，當時事主正手持手機，被告明顯罔顧事主會否受傷，最終裁定兩項普通襲擊罪成。

辯方求情時指，被告為1名退休女警長，案發時被人包圍及約數十部手機拍攝她，她當時曾擔心遭人「私了」毆打，其後在一時衝動下犯案。

裁判官最終考慮到，被告過去沒有案底，犯案行為短促，而綜觀全程，被告行為尚算克制，最終判被告就3項普通襲擊罪罰款共4,500元。

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記者：王仁昌