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Facebook關心大眾精神健康　夥拍本地咖啡店行善

休閒消費 18:21 2020/12/08

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

「Facebook慈善公益日」其中項目是與本地的咖啡店合作，推出「World Size Coffee」。

每年Facebook都會舉辦「Facebook慈善公益日」（Facebook Good Causes Day），希望透過不同慈善活動，幫助社會有需要人士，進一步連繫社區。

香港的「Facebook慈善公益日」已踏入5週年，今年Facebook以精神健康為主題，其中一個項目是與本地的咖啡店Preface Coffee合作，推出「World Size Coffee」，讓市民在嘆咖啡之餘兼做善事，從而了解到有關精神健康的不同數據。
  
顧客凡於「Facebook Good Causes Day World Size Coffee」活動期間，即是由即日至12月18日到Preface Coffee就可購買「World Size Coffee」。

命名為「World Size Coffee」是因為Preface Coffee從網絡上以及合作機構中，收集世界各地有關精神健康的資訊，望大家除了解香港的情況，也嘗試放眼世界，從「World」與世界公民的角度去學習。

Preface Coffee也聯同Facebook及是次參與#HearForYou同行計劃的非牟利機構合作，蒐集有關精神健康的不同數據，客人可以選擇購買不同百分比滿杯的咖啡，而每杯咖啡杯上將會展示有關精神健康的不同數據，別具意義。

客人如果選擇30%滿的咖啡選項，咖啡杯上將會展示有關「30%」的精神健康的數據（如：30%的人認為當無法觸及手機時會產生持續焦慮的情緒），並列印在杯上，讓大家可以深入了解更多有關精神健康的不同面向及冷知識。

至於餘下的70%咖啡收入，將撥捐至參與是次#HearForYou 同行計劃的非牟利機構。

Preface Coffee主張「Drink Less Donate The Rest」，在活動期間的部分收益，將撥捐 #HearForYou 同行計劃的非牟利機構合作夥伴，包括明愛青少年及社區服務、聖雅各福群會、香港青年協會、撒瑪利亞會。嘆咖啡又可輕鬆做善事，為推動大眾精神健康出一份力。
 
「Facebook Good Causes Day World Size Coffee」詳情
日期：即日至12月18日
地點：天后琉璃街7號柏景中心地舖，Preface Coffee

記者：司徒家傑

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