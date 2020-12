Facebook關心大眾精神健康　夥拍本地咖啡店行善

▲ 「Facebook慈善公益日」其中項目是與本地的咖啡店合作,推出「World Size Coffee」。

每年Facebook都會舉辦「Facebook慈善公益日」(Facebook Good Causes Day),希望透過不同慈善活動,幫助社會有需要人士,進一步連繫社區。

香港的「Facebook慈善公益日」已踏入5週年,今年Facebook以精神健康為主題,其中一個項目是與本地的咖啡店Preface Coffee合作,推出「World Size Coffee」,讓市民在嘆咖啡之餘兼做善事,從而了解到有關精神健康的不同數據。



顧客凡於「Facebook Good Causes Day World Size Coffee」活動期間,即是由即日至12月18日到Preface Coffee就可購買「World Size Coffee」。

命名為「World Size Coffee」是因為Preface Coffee從網絡上以及合作機構中,收集世界各地有關精神健康的資訊,望大家除了解香港的情況,也嘗試放眼世界,從「World」與世界公民的角度去學習。

Preface Coffee也聯同Facebook及是次參與#HearForYou同行計劃的非牟利機構合作,蒐集有關精神健康的不同數據,客人可以選擇購買不同百分比滿杯的咖啡,而每杯咖啡杯上將會展示有關精神健康的不同數據,別具意義。

客人如果選擇30%滿的咖啡選項,咖啡杯上將會展示有關「30%」的精神健康的數據(如:30%的人認為當無法觸及手機時會產生持續焦慮的情緒),並列印在杯上,讓大家可以深入了解更多有關精神健康的不同面向及冷知識。

至於餘下的70%咖啡收入,將撥捐至參與是次#HearForYou 同行計劃的非牟利機構。

Preface Coffee主張「Drink Less Donate The Rest」,在活動期間的部分收益,將撥捐 #HearForYou 同行計劃的非牟利機構合作夥伴,包括明愛青少年及社區服務、聖雅各福群會、香港青年協會、撒瑪利亞會。嘆咖啡又可輕鬆做善事,為推動大眾精神健康出一份力。



「Facebook Good Causes Day World Size Coffee」詳情

日期:即日至12月18日

地點:天后琉璃街7號柏景中心地舖,Preface Coffee

