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沒有民主派的立法會　 鍾國斌笑言唯有勤力些

政治 18:34 2020/12/08

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自由黨黨魁、立法會紡織及製衣界鍾國斌預料，未來一年的議會仍會存在反對聲音，因為建制派內有不同的光譜。（網上截圖）

民主派立法會議員總辭後，議會內只剩下建制派議員，外界關注立法會是否從此失去反對聲音。自由黨黨魁、立法會紡織及製衣界鍾國斌預料，未來一年的議會仍會存在反對聲音，因為建制派內有不同的光譜，「建制不是只有一個建制」。他認為，有些議題並不是所有建制黨派都能作出共識。

鍾國斌今日出席由民主黨前主席劉慧卿主持的網台節目《議會內外》時說，自從泛民離開議會後，他「有啲唔慣」，稱以往的議會總是「吵吵鬧鬧」，但現在卻十分安靜。而且由於再沒有泛民拉布，現時議員在不同的會議上可有更多的時間進行發問，鍾國斌笑言「唯有勤力啲，做多啲功課」。

另外，鍾國斌認為，未來一年議會的議會生態將出現改變，議會內議員反對議案的情況會較以前少，皆因現在的政府會先「計過數」，對於一些認為未能在議會內得到足夠票數通過的議案，政府會「自己收番」；加上政府會於議案放到立法會審議前，先與建制派議員商討，所以議員反對議案的情況會隨之變少。

對於泛民總辭一事，鍾國斌批評是一個不智的決定，直言「全世界沒有一個議會沒有反對聲音」，認為泛民愧對其選民。

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撰文 : 傅流瑩

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