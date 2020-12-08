香港中小學生科學表現遜色排名跌出十大　教育局稱將了解原因探討改善方案

▲ TIMSS 2019發現本港學生在科學方面表現遜色。(資料圖片)

「國際數學與科學趨勢研究」（TIMSS）2019今日（8日）公布結果，發現本港學生在數學、科學方面表現遜色，特別是科學排名跌出前十大。教育局稱將參考該項研究，以及香港學生在其他評估及活動中的表現，繼續與各相關持份者一起協作，促進學校教育的發展。



TIMSS 2019由國際教育成就評價協會主辦，目的是研究第四年級（相等於香港小學四年級）及第八年級（相等於香港中學二年級）的學生在數學和科學的表現，有超過60個國家／地區參與。上屆TIMSS在2015年進行。



數學方面，小四學生名列第2，與上屆一樣；中二學生則位列第5，微跌一位。就分數而言，香港小四學生的分數從上屆615分降至602分，中二學生的分數則從594分降至578分，教育局強調，該兩項成績仍遠高於國際平均水平的500分，同時香港小四和中二學生達到國際最高基準的比例，分別為38%和32%，遠高於國際中位數的7%和5%，整體而言香港學生在數學方面保持優秀表現。

不過在科學方面，香港小四及中二學生的排名分別由上屆的第5位及第6位下跌至第15位及第17位，表現相對遜色。小四及中二學生的分數分別從557分降至531分，以及從546分降至504分，但仍高於國際平均水平的500分。同時，小四和中二學生達到國際最高基準的比例分別為8%和9%，略高於國際中位數的6%和7%。



教育局指，鑑於結果會檢視現有各項課程政策和學與教措施，了解箇中原因，探討改善方案，以提升學生的科學能力。局方會持續推行不同支援措施加強科學教育，包括進一步強化教師培訓、為學校提供教學資源等。與此同時，教育局會致力推動STEM教育，發揮學生在科學及科技的潛能，會建基於現有學校的發展基礎，進一步優化各項支援措施。

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責任編輯：蘇文軒