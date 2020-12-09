【聖誕套餐】IKEA推6至8人派對套餐$599　原隻聖誕烤雞+肉丸+芝士長通粉【附訂購詳情】

▲ IKEA 推出外賣自取6-8人派對套餐，只需599元。

聖誕快來了，雖然暫時未能與一班親朋好友外出用餐，但不用感到失望。IKEA 推出外賣自取6-8人派對套餐，大家可以在家中感受到濃厚的聖誕氣氛。

套餐提供多款經典美食，如原隻聖誕烤雞、瑞典肉丸、三重芝士忌廉雞肉焗長通粉及蜜糖腸、薯條等等，6至8人份量只需HK$599。另外，亦可加配多款派對小食，與親朋好友在家度過聖誕佳節最好不過。

點擊大圖了解派對套餐及小食：

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點擊大圖了解加配派對小食：

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這麼多款派對美食，是否令你食指大動，很想和家人分享？即日起至12月30日，帶同已填妥的表格到各分店預訂派對美食與家人歡度佳節。

訂購詳情：

訂購日期： 由即日起至2020年12月30日晚上8時正，最後取貨日期為2021年1月3日。

取貨時間： 中午12時正至晚上8時正，不設送貨服務。

訂購方法： 於取貨日最少5天前（不包括取貨日）已攜同填妥之訂購表格及款項到各分店之宜家家居餐廳或銅鑼灣分店美食站訂購，並不接受電話或網上訂購。

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責任編緝：張懿慧