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行會批准天星小輪明年2月9日加價　單程票最多加近2成

社會 18:40 2020/12/08

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行會批准天星小輪明年2月9日加價。（資料圖片）

行政長官會同行政會議今日（8日）批准天星小輪旗下「中環－尖沙咀」和「灣仔－尖沙咀」兩條航線加價；各類票價平均加幅約為16.5%，成人單程票加幅則由3角至5角不等，明年2月9日開始生效。

天星小輪在去年4月申請加價，要求提高兩條渡輪航線每程票價3角至5角。

加價詳情如下：

政府發言人表示，天星小輪自2018年起一直錄得虧損，在反修例事件及新冠肺炎疫情影響下，2019年及2020年的客量和票務收入均大幅下跌，而預計在短中期內重返以往水平的機會不大。

此外，自上次於2017年7月加價以來，天星小輪的營運成本持續上漲，加上經濟前景不明朗，非票務收入如租金及廣告收入並無保證。有見及此，政府認為天星小輪有加價需要。

有關加價將於今年12月16日以先訂立後審議的程序提交立法會省覽。當程序完成後，新收費將由明年2月9日開始生效。

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記者：陳梓蔚

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