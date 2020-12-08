港府斥美以人權或民主為幌子　促立即停止干涉內部事務

美國財政部昨日就4名民主派立法會議員取消資格，宣布制裁14位全國人大常委會副委員長。港府強烈譴責美國政府實施制裁，並敦促美國立即停止為地緣政治目的，以人權或民主為幌子，干涉中國內政。

政府發言人批評，美國官員和政客，近月不斷利用香港惡意攻擊中國，故意選擇無視香港的憲制秩序，強調全國人大常委會有權解釋《基本法》，以及處理《基本法》實施過程的憲制問題，而國家安全事務屬中央事權，執法工作亦屬中央管轄範圍。

發言人又指，香港國家安全風險日見突顯，特別是去年6月至今的混亂情況，認為港區國安法是及時、合理和非常負責任的決定，而港區國安法實施後，暴力行為已大為消減，市民能再次依法享有權本權利和自由。

對於全國人大常委會分別就立法會延任一年、立法會議員資格作決定，發言人表示，全國人大常委會是果斷及負責任，在憲制層面解決問題，批評美國無視香港的憲制秩序，以及人大決定的相關事實，實施制裁屬政治操作，並暴露其雙重標準，明目張膽干涉中國內政，違反國際法及國際關係基本準備，令香港及全國人民感到憤慨。

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記者：陳宛彤