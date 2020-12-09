【家居意外】台2歲半女童誤吞硬幣卡食道　醫生神救援不用麻醉10分鐘解除危機

▲ 台灣一名2歲8個月大的女童不慎吞下兩枚硬幣，硬幣卡在頸部食道，幸好獲醫生施救。

兒童誤吞異物可大可小，近日台灣一名2歲8個月大的女童不慎吞下兩枚硬幣，硬幣卡在頸部食道，媽媽立即送女兒到急症室，與當值醫生評估後，決定採取胃鏡夾除術，在短短10分鐘立即解除危急，小朋友不再哭鬧，可以舒服地抖氣。

幼童誤吞下2枚硬幣

據台灣傳媒報道，羅東聖母醫院近日發佈一則幼童誤吞硬幣的求診個案，分享醫生如何施救，一名住在宜蘭羅東2歲8個月的薛小妹妹玩耍時不慎吞下2枚一元硬幣，媽媽發現後趕緊將孩子送到急診室，照X光發現硬幣卡在頸部食道下不去，心慌的媽媽焦慮不知所措。

當天值班的腸胃科醫生王威迪與媽媽討論評估後，採取較有挑戰性但能快速解決問題的方法「胃鏡夾除術」，不用麻醉，短短10分鐘立即解除危急，幼童終於不再哭鬧而得以舒服喘息，同時緩解媽媽的焦慮。

異物或會造成胃腸道阻塞

雖然大部分胃腸道異物都能順利排出，但如果排不出來，就必須安排內視鏡取異物，如果異物進入小腸等深部，就無法用內視鏡取出。另外也可能會有一小部分的異物，會造成胃腸道阻塞、腹膜炎、甚至胃腸道穿孔（1%），這時候就要開刀將異物取出，因此不得不小心看待。

王威迪醫生看過吞硬幣女童後，建議有2種做法︰

方法1是進入手術室，將小孩全身麻醉，必要時加氣管插管，再行胃鏡檢查，取出硬幣，但小孩須承擔麻醉藥的風險，氣管插管有時亦會造成氣管受傷，而且一般準備好麻醉到取出異物須1個小時以上。

方法2是先用浴巾將小孩手腳包裹住，由媽媽將小朋友抱在胸前，這樣不須麻醉，加上小朋友是坐姿，降低了嗆咳的機會。

醫生夾出硬幣

王醫生決定用具挑戰，但對幼童相對安全的方法2來處理，女童不用麻醉，坐著母親胸前，手腳包裹固定，張開嘴巴，不久後夾出硬幣。

王威迪提醒家有幼童的家長，6個月到3歲的嬰幼兒，因為喜歡拿到東西就往嘴巴裡面塞，因此特別容易誤食異物，最常見的異物是硬幣，僅記要將硬幣收到小孩拿不到的地方，其它異物如玩具、魚刺、雞骨、鈕扣電池、磁鐵、別針等，都有小孩吞食卡住的案例。家長如發現幼童誤吞異物時，記得趕緊送急症室，千萬別在家自行設法延誤就醫。

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責任編輯︰王明芳