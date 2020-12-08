港生科學成績創歷屆新低全球排名急挫至第17位　學者指STEM活動未能銜接課程

▲ 「國際數學與科學趨勢研究2019」（TIMSS）公布全球逾60個國家及地區學生數理學科表現，港生在科學表現排名大跌，小四及中二生分別排第15及17位，分別比上屆下降10位及11位，後者分數更是首屆以來最低。（林宇翔攝）

「國際數學與科學趨勢研究（TIMSS）2019」結果今日（8日）下午公布，港生數學及科學科表現均比4年前遜色。科學方面，小四及中二學生排名分別急挫10位及11位，跌至第15位及17位，後者成績更是歷屆最低，有學者估計與港生不熟習電子版測試有關，亦有學者留意到有學校的STEM活動未能有效銜接課程。

四年一度的TIMSS踏入第7屆，今屆分析全球逾60個國家及地區學生數理學科表現，涉及逾58萬名小四及中二學生，本港有139間小學及136間中學參與，包括2,968名小學生及3,265名中學生。

科學方面，本港小四生由上屆2015年第5位，下跌10位至第15位，平均分亦減25分至531分；中二生排名亦由上屆第6位，下跌至第17位，分數為504分，比上屆546分大跌42分，亦是1995年首屆以來最低。

本港小四學生數學排名仍高踞全球第2位，僅次於新加坡，與上屆相同，但平均分下降13分，跌至602分；中二生則排第5位，微跌1位，次於新加坡及台灣等地，分數亦下降16分至578分。

至於分數達到「國際最高基準」的尖子比率，小四及中二的數學尖子比率分別為38%及32%，分別比上屆低7個及5個百分點；小四及中二的科學尖子比率則分別為8%及9%，分別下跌8個及3個百分點。

此外，本港學生對兩科表示喜愛及有學習自信的比率，均低過國際水平。

主辦的國際教育成就評價協會（IEA）中心主席、研究項目負責人及香港大學教育學院講座教授梁貫成指，今屆首度引入電子版測試（eTIMSS），參考以傳統紙筆評估進行的過渡研究，認為電子模式對香港表現有影響，指港生在電子測試較「吃虧」，雖然數學表現未見明顯下跌，但部分科學問題需要學生打字解釋，學生或因不熟習中文輸入法而表現遜色。

負責科學科數據的研究項目副負責人鄭文偉認為，測試模式轉變亦不足以解釋科學成績大跌的原因，結果並非反映本港電子學習較差，分析最近兩屆（即2015及2019年）的科學科課程並無變化、科學課時亦無減少，仍需搜集更多數據分析成因。

本身沒有參與研究的浸會大學教育學系教授梁玉麟認為，結果並非反映STEM教育失敗，但留意到STEM教育出現未能系統地銜接課程的情況，舉例如有小學STEM教師只教設計製成品的技巧，但不會教學科知識，出現「我有我教科學，佢有佢做STEM嘅嘢」，認為教育局及學界亦需推動STEM活動融入課程。

教育局指，將參考該項研究，以及香港學生在其他評估及活動中的表現，繼續與各相關持份者一起協作，促進學校教育的發展，詳情請看：【下一頁】

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記者：馮琪雅