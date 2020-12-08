港生科學成績創歷屆新低全球排名急挫至第17位　數理尖子比率跌

▲ 「國際數學與科學趨勢研究2019」（TIMSS）公布全球逾60個國家及地區學生數理學科表現，港生在科學表現排名大跌，小四及中二生分別排第15及17位，分別比上屆下降10位及11位，後者分數更是首屆以來最低。（林宇翔攝）

「國際數學與科學趨勢研究（TIMSS）2019」今日（8日）下午公布全球逾60個國家及地區學生數理學科表現，港生在科學表現排名大跌，小四及中二生分別排第15及17位，分別比上屆下降10位及11位，後者成績更是歷屆以來最低。

四年一度的TIMSS踏入第7屆，今屆首度引入電子版TIMSS測試（eTIMSS），分析全球逾58萬名小四及中二學生的數學及科學表現，本港有139間小學及136間中學參與，包括2,968名小學生及3,265名中學生。

數學方面，本港小四生全球排第2位，僅次於新加坡；中二生則排第5位，比上屆下跌1位。

科學方面，本港小四生由上屆第5位，下跌至第15位；中二排名剛由上屆第6位，下跌至第17位，分數為504分，比上屆546分低出42分，亦是1995年首屆以來最低。

同時，小四及中二生在數學科達到「國際最高基準水平」的尖子比率，分別為38%及32%，分別比上屆低7個及5個百分點；科學科方面，小四及中二生的尖子比率分別為8%及9%，分別下跌8個及3個百分點。

此外，相對於其他國家地區學生，港生對於數學和科學較少抱有正面態度，特別是在自信心方面；而香港小四生對兩科的喜愛及學習自信方面，都比中二生為佳。

國際教育成就評價協會（IEA）中心主席及研究項目負責人、香港大學教育學院講座教授梁貫成認為，今屆首度引入的電子測試模式對香港表現有影響，指港生在電子測試較「吃虧」，雖然數學表現未見明顯下跌，但科學部分問題需要學生打字解釋，學生或因不熟習輸入法而表現遜色。

負責科學科數據的研究項目副負責人鄭文偉亦指電子測試或是其中一個港生表現轉差的原因，參考兩屆（即2015及2019年）的科學科課程並無轉變，並分析科學科課時等，也未能完全解釋表現下降的原因。

教育局指，將參考該項研究，以及香港學生在其他評估及活動中的表現，繼續與各相關持份者一起協作，促進學校教育的發展，詳情請看：【下一頁】

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記者：馮琪雅